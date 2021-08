Premier League: Manchester City le hizo cinco a un Arsenal en crisis y Pep Guardiola se refirió a la decisión de Cristiano Ronaldo de volver al United

La Premier League volvió a brindar un espectáculo tan vibrante como los habituales. Es cierto, no hubo paridad futbolística entre Manchester City y Arsenal , pero no faltó la dinámica de siempre, los goles y hasta el condimento de que se volvían a enfrentar Pep Guardiola y su aprendiz Mikel Arteta, ex ayudante de campo -justamente- en los cityzens. Nunca había podido vencer a su maestro y ésta no fue la excepción: un 5-0 rotundo, con goles de Ilkay Gündogan, Gabriel Jesús, Rodri y un doblete de Ferrán Torres.

La desilusión de los fanáticos de Manchester City por finalmente no tener a Cristiano Ronaldo en su plantel ya que decidió volver a su vieja vereda (el clásico, Manchester United) tras su salida repentina de Juventus, de Italia, se apagó enseguida con esta alegría semejante. También para Guardiola, que -si bien había sido muy prudente con la posibilidad de contar con el astro portugués- también se había ilusionado con jerarquizar enormemente a su plantel de cara al objetivo de siempre: que el club gane la Champions League por primera vez en su historia, en la que en esta edición se encontrará en la zona de grupos nada menos que ante el PSG de Lionel Messi .

De hecho, una vez finalizado el triunfo, se refirió al nuevo destino de CR7 y le deseó éxitos: “Manchester United, junto con Real Madrid y Barcelona, son los clubes más grandes del mundo. Por lo que no es una sorpresa que Cristiano Ronaldo haya elegido jugar por uno de ellos. Buena suerte para él y felicitaciones a Manchester United, es todo lo que tengo para decir”, pretendió desdramatizar la no llegada de uno de los mejores atacantes del mundo. Y añadió: “No estoy del todo triste, es equivocado decir eso. Tenemos una plantilla sobresaliente y, por el contrario, es bueno que un jugador de su nivel esté de vuelta en Inglaterra”.

Su equipo se hizo más fuerte tras la no contratación del futbolista, de 36 años, y mostró las credenciales de campeón, además de avisar que quiere revalidar el título. En un encuentro disputado en el Etihad Stadium de Manchester, marcó claras diferencias ante el conjunto londinense, que no sólo cosechó su tercera derrota en las tres primeras jornadas , sino que tampoco hizo goles : se simplifica en el peor arranque de su historia.

Los jugadores del Manchester City celebran después de que Rodrigo, arriba a la derecha, anotó el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Premier League ap - AP

Los de Guardiola, que encima no contaron con el belga Kevin de Bruyne y el inglés Phil Foden (estrellas lesionadas), se fueron al entretiempo goleando 3-0 por los goles del alemán Gündogan, el español Torres y el brasileño Jesús. Sólo padeció las malas decisiones en la salida del arquero Ederson, pero Arsenal no supo transformarlas en goles. Además, los visitantes se quedaron con diez hombres muy temprano, ante la impotencia: pasada la media hora, el suizo Xhaka vio la expulsión directa.

El trámite se le hizo muy fácil al local. Así, agregó dos goles más a la fiesta: el español Rodri, a los 8 del complemento, y otra vez Torres, a los 39, sentenciaron una goleada contundente.

