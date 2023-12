escuchar

Manchester City no tuvo un arranque de Premier League tan avasallante como los que acostumbra tener, y por si fuera poco tiene más competencia que nunca, con sorprendentes campañas de Arsenal, Liverpool y Aston Villa. Por eso, el margen de error para el conjunto del norte inglés está más reducido que nunca, y partidos como ante Crystal Palace, que le han dado dolores de cabeza en el pasado, se convierten en pruebas de máxima importancia. Y aunque pareció que podían arreglarse sin la presencia del goleador Erling Haaland, malograron una ventaja parcial de 2-0 para finalizar con un empate por 2-2 que no le permite acercarse decididamente a los puestos más altos.

Durante los primeros minutos, el encuentro dio la sensación de que iba a seguir el mismo libreto que otros cruces entre ambos equipos. Los Citizens dominaron la pelota cerca del área rival durante largos ratos, y el conjunto visitante cerró filas para evitar que esa posesión generara peligro, para así salir lanzado al contraataque. Los dirigidos por Pep Guardiola nunca claudicaron en su compromiso con buscar el gol de esa forma, y eventualmente les llegaría la recompensa a los 23 minutos, cuando Rodri, Phil Foden y Jack Grealish encontraron pases bien directos para romper y que el último convierta el 1-0. Un largo chequeo de VAR determinó que el ex Aston Villa estaba milimétricamente habilitado, y los de celeste se pusieron al frente.

En tanto, las Águilas tampoco cambiaron su modo de jugar a pesar del resultado, e incluso casi consiguen cambiar el curso del partido cuando faltaban cinco minutos para que finalice el primer tiempo. Una de sus veloces salidas encontró adelantada a la defensa de Manchester City, y Jean-Philippe Mateta quedó mano a mano con el arquero Ederson, que no tuvo otra opción que salir de su área y bajar al delantero rival de una barrida. El árbitro le perdonó la expulsión y solo le mostró la tarjeta amarilla, y en el tiro libre posterior Michael Olise casi encuentra el arco rival.

En la segunda mitad, el conjunto local aumentó la presión, y Julián Álvarez estuvo al borde de sumar con un gran gol suyo. Con un tiro libre desde la izquierda, muy cerca del área, el ex River colocó un centro que nadie conectó, pero que también engañó al arquero Dean Henderson para convertir el 2-0 en 7 minutos... pero luego el VAR determinó que el volante Rodri, que eludió la pelota, estaba estorbando la visual del guardameta desde una posición adelantada, y el gol no fue convalidado.

De todos modos, Manchester City no tuvo que esperar mucho más para poder por fin duplicar la ventaja; tan solo un minuto. La jugada la empezó el autor del primero, Grealish, que enganchó hacia adentro e intentó colgar un pase para Rodri, pero un corte rival le dejó la pelota en los pies a Rico Lewis, que no falló en el área chica y fulminó a Henderson. Otra vez apareció el VAR para chequear si Rodri o Lewis tocaron la pelota con la mano antes de que entre, pero finalmente no se cobró falta.

El final del encuentro no fue plácido para los Sky Blues. Después de que Ederson le negara la oportunidad en el primer tiempo, a 15 del final Mateta aprovechó luego de un veloz ataque que lanzó el defensor Marc Guéhi con un largo pase a la carrera para Jeffrey Schlupp. El ghanés ganó el cuerpo a cuerpo con Rúben Días y puso el pase al medio para el francés, que convirtió el 2-1 y envalentonó a Crystal Palace de poder molestar de nuevo al local.

Ese descuento envalentonó a los comandados por Roy Hodgson para buscar el empate, y en el tiempo de descuento fueron recompensados, con algo de ayuda de sus rivales. Mateta fue a buscar una pelota suelta en el área y llegó primero a tocarla, pero Foden estaba ahí para reventar, y terminó impactando con todo su empeine contra la pierna del delantero del visitante. El árbitro Paul Tierney no tuvo ninguna duda de señalar el punto del penal, y Michael Olise venció a Ederson desde los once metros para coronar un impensado empate que compromete seriamente la lucha por el campeonato.

El triunfo hubiera colocado a Manchester City en el segundo lugar, a una unidad del líder Liverpool, aunque con los Reds, Arsenal y Aston Villa por jugar el domingo. En su lugar, este punto solo lo mantiene en el cuarto puesto, apenas arriba de Newcastle, que venció por 3-0 a Fulham, y los tres equipos que están por encima tendrán la oportunidad de alejarse si vencen respectivamente a Manchester United, Brighton y Brentford. El próximo desafío de los Citizens, en tanto, será el Mundial de Clubes, que para ellos comenzará el martes cuando enfrenten a Urawa Red Diamonds, en una semifinal.

