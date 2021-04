Premier League: quién es Ryan Mason, el reemplazante de Mourinho en Tottenham que tiene 14 placas de metal en el cerebro y debió dejar el fútbol por un choque de cabezas

El 22 de enero de 2017 le cambió la vida a Ryan Mason, el flamante entrenador que reemplazará a José Mourinho en Tottenham, de la Premier League. Entonces, el hoy DT vestía la camiseta de Hull City. Durante el partido por la Premier League con Chelsea, su cabeza impactó con la de Gary Cahill, del equipo londinense. Resultado: 14 placas de metal, 28 tornillos y 45 ganchos en su cráneo fracturado por el golpe. Un año después, en febrero de 2018, Mason se retiró como futbolista para dedicarse a la formación de nuevos talentos. Desde allí, y por necesidad, saltó al banco de suplentes de los Spurs, que despidieron esta semana al carismático portugués. Esta es la historia de un retiro prematuro y un entrenador impensado.

El adiós a la actividad profesional a los 26 años llevó a Mason a convertirse en activista de un movimiento que busca reconsiderar a las contusiones en el fútbol, como ocurrió en la NFL estadounidense. Son golpes que, muchas veces, pueden dejar secuelas en los jugadores, y que con frecuencia son exigidos para volver al campo en tiempo récord. “Tuve mucha suerte de seguir vivo”, contó Mason, el nuevo entrenador de los Spurs al podcast Between The Lines.

El anuncio oficial

Luego de la partida de José Mourinho, podemos confirmar que Ryan Mason será nuestro entrenador interino hasta el final de la temporada.#VamosSpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/YAIeyyCGwT — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) April 20, 2021

Mason, que fue operado en la cabeza apenas una hora después del incidente (esa premura pudo haberle salvado la vida), recordó cómo vivió las semanas posteriores. Dio detalles del calvario en el que se había convertido su vida: “No podía mantener una conversación. Cuando el cerebro se lesiona, el cuerpo responde a él instintivamente y cierra casi todo el resto. Su principal objetivo es que el cerebro esté bien, porque es fundamental para nosotros, los seres humanos. El cuerpo invierte mucha, mucha energía en la recuperación”.

El choque de cabezas entre Gary Cahill (Chelsea) y Ryan Mason (Hull City) en un partido de la Premier League de 2017 que casi le cuesta la vida al hoy entrenador interino de Tottenham. Rob Newell - CameraSport - CameraSport

En una entrevista con el Daily Mail, el exmediocampista surgido en la cantera de los Spurs recordó los momentos previos y posteriores al choque de cabezas que le cambió la vida. Y que a punto estuvo de quitársela: “Recuerdo todo hasta la cirugía. Me acuerdo del centro, del cabezazo, de aterrizar en el campo, de la ambulancia llegando”, evocó el ex futbolista que, con apenas 29 años, tendrá su primera experiencia como entrenador principal. Cinco de sus dirigidos son más veteranos que él. “Mis pensamientos después de la colisión fueron de puro miedo. Un choque de cabezas es muy común en el fútbol, pero el sólo impacto fue aterrador, porque fue en el área temporal de la cabeza. Me acuerdo de estar en el césped. Sentí como si una bomba hubiera explotado en mi cabeza. Fue muy doloroso”, añadió.

Ryan Mason, reemplazante interino de José Mourinho, durante una práctica de Tottenham Hotspur, equipo que dirigirá esta semana. Mason debió retirarse a los 26 años luego de una contusión sufrida al chocar contra Gary Cahill, en un partido de la Premier League, en 2017. ALEX DAVIDSON - Tottenham Hotspur FC

De acuerdo con Opta, especialista en estadísticas del fútbol inglés, Mason romperá varios récords tras ser confirmado como entrenador interino de los Spurs. Será el primer entrenador con menos de 30 años en hacerse cargo de un equipo y dirigir un partido de la Premier League, además de convertirse en el DT más joven del equipo londinense en toda su historia.

El 22 de enero de 2017 Ryan Mason casi muere en una cancha: fue luego de un choque de cabezas con Gary Cahill; 61 minutos después, ingresaría a un quirófano. Y en febrero del año siguiente anunciaría su retiro. Catherine Ivill - AMA - Getty Images Europe

La prensa inglesa especula con que el arribo de Mason a la dirección técnica del equipo londinense se debe a que compartió plantel con la mayoría de los futbolistas: dejó el primer equipo al retirarse, en 2018. Luego, se transformó en entrenador de la academia y, más tarde, en jefe de desarrollo. Nunca se fue del club de su vida. Esa lealtad también contribuyó a depositarlo en el banco de suplentes: su primer partido al frente de Tottenham será mañana contra Southampton. Y el fin de semana tendrá la chance de levantar su primer título: los Spurs juegan la final de la Carabao Cup contra Manchester City en el estadio de Wembley. Mason, retirado prematuro y entrenador precoz, está acostumbrado a quemar etapas.

