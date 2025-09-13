Premier League: Tottenham goleó a West Ham con una gran asistencia de Cuti Romero, al que le anularon un gol

Con tres triunfos en cuatro fechas, Tottenham aparece entre los equipos que pelean por la Premier League en el comienzo del torneo inglés. Y este sábado, en su visita al West Ham, volvió a la victoria con una goleada por 3-0 con el capitán Cristian “Cuti” Romero como protagonista.

Aunque el martes debutarán en la Champions League, como local ante Villarreal, los Spurs no se guardaron nada. Necesitaban recomponer su imagen luego de la caída en casa ante Bournemouth antes del receso por las Eliminatorias y lo hizo con un triunfo sólido, con el defensor de la selección contribuyendo con una exquisita asistencia como “venganza” a un gol que le anularon en el primer tiempo.

Como visitante, Tottenham liquidó el partido en la segunda etapa, teniendo más control del juego todavía luego del 1-0 y que fuera expulsado por un planchazo el checo Tomas Soucek en West Ham. A partir de allí construyó la goleada que, incluso, pudo ser mayor. Es más, en defensa no pasó sobresaltos después de abrir el marcador lícitamente.

Cristian Romero cabecea al gol en el primer tiempo, pero el grito se verá frustrado por la falta de un compañero; el capitán de Tottenham fue clave en la goleada ante West Ham por la Premier League Chris Radburn - PA

Romero había puesto en ventaja a su equipo a los 20 minutos del primer tiempo con un cabezazo en el área chica en un córner. No obstante, su grito se vio interrumpido rápidamente y le recriminó al árbitro por la anulación de su tanto. Al caer el centro, mientras varios se agarraban, el juez le indicó que no era válido por la infracción de su compañero en la zaga central, Micky van de Ven, que empujó a Kyle Walker-Peters y permitió que el cordobés quedara en soledad para anotar. En medio de la fricción de todos, quedó algo de polémica por la acción, luego disipada por el resultado final.

El gol anulado al Cuti Romero

¡¡ERA EL GOL DEL CUTI!! Romero ganó por arriba y marcó el 1-0 de Tottenham vs. West Ham pero el tanto fue anulado por un empujón previo.



Al volver del descanso, Tottenham pronto comenzó a edificar su victoria. Primero, con el gol de Pape Matar Sarr, de cabeza, en otro tiro de esquina, que esa vez fue pasado y encontró al delantero listo para convertir.

Diez minutos después, el 2-0 tuvo el sello de Cuti y la rúbrica de Lucas Bergvall, quien recibió un pase del argentino desde la mitad de la cancha, por detrás de los centrales, y definió de cabeza por encima del arquero. El sueco le marcó el pase al picar entre los rivales y el defensor lo interpretó perfecto, además de lanzar un envío preciso. Una joya para comenzar a definir el duelo.

El pase de Cuti Romero y gol de Bergvall

LLEGÓ EL SEGUNDO: Bergvall y un GOLAZO de cabeza para el 2-0 de Tottenham sobre West Ham. ¡ASISTENCIA TOP DE CUTI ROMERO!



El impacto lo sintieron los jugadores locales. También, los aficionados, porque durante el segundo tiempo se fueron yendo de la cancha, que pasó de estar colmada a tener claros muy notorios. No estaba la ilusión de poder revertir la derrota en un equipo que tiene apenas tres puntos, sólo por delante de Aston Villa (2) y Wolverhampton, que perdió los cuatro partidos.

Y las cosas empeorarían para los dueños de casa. Porque los Spurs siguieron insistiendo hasta llegar al tercer gol, marcado por Van de Ven, que estaba en el área en un ataque por la derecha esperando que llegara un centro. No obstante, los visitantes siguieron moviendo la pelota, Bergvall quiso armar una definición con amagos dentro del área y la pelota quedó justa para que el neerlandés sacara el derechazo cruzado entre varias piernas. Partido liquidado.

Lo mejor de West Ham - Tottenham

La diferencia pudo aumentar en la media hora final, pero entre el arquero Mads Hermansen y alguna falta de justeza en la definición el marcador no volvió a modificarse.

Con el arco propio invicto en tres de las cuatro fechas (3-0 a Burnley y 2-0 a Manchester City, además), Tottenham continúa esta temporada en la misma línea que le permitió ser campeón de la Europa League pasada, lo que le permitió ingresar a la Champions que este martes tendrá el inicio de su primera jornada. Será el tiempo de empezar a compatibilizar el juego y los resultados en la Premier con los que logre en el torneo por equipos más importante del viejo continente.

