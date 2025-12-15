Premios The Best: los favoritos, los cuatro argentinos candidatos y en qué rubro está nominado Messi
La ceremonia se realiza en Doha este martes
La FIFA vivirá este martes una de sus noches más esperadas del año con la entrega de los premios The Best 2025, cuya décima edición se celebrará en Doha, Qatar, durante una cena de gala que reunirá a unos 800 invitados y estará encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino.
La ceremonia comenzará a las 14 de la Argentina y será transmitida en vivo por los canales oficiales de la FIFA. Se realizará en la víspera de la final de la Copa Intercontinental, que disputarán París Saint-Germain y Flamengo en el estadio Áhmad bin Ali un día más tarde.
Los galardones distinguirán a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada, con un sistema de votación que vuelve a poner el acento en la participación global: más de 16 millones de fanáticos emitieron su voto, con el mismo peso que los capitanes y entrenadores de selecciones nacionales y los representantes de la prensa especializada.
Durante la gala se entregarán los premios a:
- Mejor jugador
- Mejor jugadora
- Mejor entrenador masculino y femenino
- Mejor arquero y arquera
- Premio a la mejor hinchada
- Premio Fair Play
- Premio Puskás (mejor gol del año masculino)
- Premio Marta (mejor gol del año femenino).
En la categoría principal masculina, los grandes favoritos son Ousmane Dembélé, reciente Balón de Oro y figura del PSG; Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid y capitán de Francia; y Lamine Yamal, la joya del Barcelona y de la selección española. La lista se completa con Achraf Hakimi, Harry Kane, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah y Vitinha.
Entre los entrenadores nominados aparecen Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal), Javier Aguirre (México) y Arne Slot (Liverpool).
Presencia argentina: Dibu, el Puskás y la gente
La ilusión albiceleste vuelve a apoyarse en Emiliano “Dibu” Martínez, candidato al premio a mejor arquero, distinción que ya obtuvo en 2022 y 2024. El marplatense competirá con nombres de peso como Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczęsny.
Además, habrá doble presencia argentina en los premios a los goles del año: Santiago Montiel, por su chilena desde afuera del área con Independiente ante Independiente Rivadavia de Mendoza, y Pedro de la Vega, por su espectacular definición ante Cruz Azul con el Seattle Sounders, aspiran al Premio Puskás.
El gol de Santiago Montiel
¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡TENEMOS EL GOL DEL AÑO! GOLAZO DE CHILENA DE SANTIAGO MONTIEL DESDE LA PUERTA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1iUTTL9AQg
El gol de Pedro de la Vega
Y Kishi Núñez es candidata en los premios The Best de la FIFA 2025 para el Premio Marta, que reconoce el mejor gol femenino, por su espectacular golazo de larga distancia con la selección argentina ante Costa Rica en el Mundial Sub 20 de 2024.
Fuera del campo de juego, Alejandro (Alejo) Ciganotto, hincha de Racing, está nominado al Premio a la Hinchada The Best por su travesía terrestre para acompañar a la Academia en sus campañas continentales, con viajes de miles de kilómetros por Sudamérica.
Messi, ausente pero presente
Por primera vez Lionel Messi no figura entre los nominados a mejor jugador del mundo, un dato histórico que marca un quiebre en la última era del fútbol.
Sin embargo, el capitán argentino sí estará involucrado en la gala, ya que es uno de los delanteros elegibles para integrar el Once Ideal de la temporada, junto a otros campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.
Todos los nominados
- Mejor jugador del año: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Harry Kane, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah y Vitinha.
- Mejor DT del año: Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot.
- Mejor jugadora del año: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Patri Guijarro, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexa Putellas, Alessia Russo y Leah Williamson.
- Mejor DT fútbol femenino: Sonia Bompastor, Jonatan Giraldez, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.
- Mejor arquera: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Hannah Hampton, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.
