Primera Nacional: la denuncia contra los jugadores de Villa Dálmine por la derrota ante Barracas Central

Adrián González Charvay, juez federal de Campana, rechazó hoy el pedido del fiscal de esa ciudad, Sebastián Bringas, de declararse incompetente en la causa que investiga un supuesto soborno a los futbolistas de Villa Dálmine para que perdieran su partido ante Barracas Central (3-1), disputado hace una semana y correspondiente a la última fecha de la Primera Nacional. Además, la autoridad judicial le pidió al funcionario público que siga investigando los hechos denunciados por el abogado Javier Ferreira tras aquel partido.

“Aún la pesquisa se encuentra en un estado embrionario de investigación, no habiendo sido corroborados los extremos de la misma”, asegura el magistrado en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION. En el documento, el juez adelanta su decisión de no aceptar el pedido del fiscal: “No habrá de tener acogida favorable lo solicitado por el Señor Fiscal Federal de Campana por ante este tribunal”. Así, Bringas tendrá que seguir investigando.

Según lo que se pudo reconstruir, González Charvay pudo haber tomado esta decisión porque considera que, según los datos disponibles en la denuncia de Ferreira (autoproclamado como un “apasionado del fútbol limpio y transparencia”) hay motivos como para profundizar en la investigación. Es más, en otro de los pasajes del documento, el magistrado cita a la Corte Suprema, y le recuerda al fiscal de Campana la postura del máximo tribunal sobre las incompetencias: “Las declaraciones de incompetencia deben estar precedidas de una investigación suficiente que permita encuadrar el caso en alguna figura determinada, pues sólo en orden a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y sobre tal base, respecto del Juez a quien corresponde investigarlo”.

En rigor, lo que se investiga es la infracción a la Ley del Deporte, “la presunta aceptación de dádivas o promesa remuneratoria, a fin de facilitar o asegurar el resultado irregular del partido en el que enfrentaron al Club Barracas Central y fueron derrotados por 3-1″.

La palabra de los jugadores de Villa Dálmine

El plantel de Villa Dálmine habló a través de un video difundido por el portal Campana 360. “Estamos acá para salir a desmentir todos los dichos que han salido durante esta semana”, comenzó Emanuel Bilbao, arquero y capitán del Violeta. “Nosotros como equipo hemos salido a ganar este partido, como lo hicimos durante todo el torneo”, agregó Bilbao. “También sabíamos que este partido iba a ser muy difícil, tanto dentro como fuera de la cancha, por todo lo que se estuvo especulando y hablando en la semana previa. Así que hoy estamos todos juntos acá para aclarar esta situación ”, añadió el arquero.