Principales favoritos a ganar el Mundial 2026, según los últimos pronósticos

En el año del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 los informes de pronósticos se multiplican y semana a semana aparecen nuevos análisis en los que, más allá de los datos que se analizan para hacer la estimación, los resultados no suelen ser muy disímiles porque el torneo tiene un lote de cinco candidatos a levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En los primeros días del año fue Data Factory la que publicó un ranking de probabilidades al título teniendo en cuenta las eliminatorias de cada confederación continental, los resultados de las últimas cuatro copas del Mundo, el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y las tendencias de las casas de apuestas.

La selección argentina es la cuarta con más probabilidades de ganar el Mundial 2026, según Data Factory Natacha Pisarenko� - AP�

Según la empresa proveedora de datos a entidades como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), España es la máxima favorita a ganar la próxim cita ecuménica con un 14% de probabilidades. La Furia Roja es la que encabeza casi todas las encuestas y tiene argumentos de sobra como lo son el gran presente del equipo y el hecho de ser la última ganadora de la Eurocopa, el certamen internacional de selecciones más importantes después del Mundial.

Por debajo suyo está Francia, con un 11% de posibilidades. The Bleus jugaron y ganaron la definición en Rusia 2018 y fueron finalistas en Qatar 2022, lo que obliga a ubicarlos como serios pretendientes a la tercera corona de su historia. El podio lo completa Inglaterra con 10,2% de posibilidades, más allá de que es una nación que solo celebró en 1966 como local y que en los últimos años no cumplió con las expectativas en los torneos que compitió. Su sencilla clasificación y la calidad de los jugadores de su plantel, la emponderan.

Francia, con Kylian Mbappé a la cabeza, es la segunda máxima favorita al título en el Mundial 2026, según Data Factory Christophe Ena - AP

La selección argentina, vigente campeón del mundo, de América y de la Finalissima, se ubica como cuarta máxima favorita, siempre según Data Factory, con 9,8% de probabilidades. Inmediatamente detrás figura Brasil con 9,2%. La otra selección sudamericana en el Top 10 es Colombia, décima con 2,2%. El resto están muy por detrás: Uruguay 13° con 1,9%; Ecuador 20° con 0,7%; y Paraguay 29° con 0,3%.

Ranking de probabilidades para ganar el Mundial

España - 14%

Francia - 11%

Inglaterra - 10,2%

Argentina - 9,8%

Brasil - 9,2%

Alemania - 8,2%

Portugal - 7,3%

Países Bajos - 5,8%

Bélgica - 2,3%

Colombia - 2,2%

Tabla de probabilidades a ganar el Mundial 2026, según Data Factory Data Factory

Tabla de campeones del Mundial