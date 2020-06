Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 10:59

La Guardia Civil española liberó a siete jóvenes de origen sudamericano , uno de ellos menor de edad, que habían llegado a España engañados por una red que les prometió un futuro de éxito en el mundo del fútbol, pero que se dedicó a explotarlos sexualmente.

Según explicaron los medios españoles, los chicos fueron encontrados en una casa en la que vivían hacinados y "en la más absoluta indigencia" en Prado del Rey, una pequeña localidad de la sierra de Cádiz de apenas 5.000 habitantes. Allí detuvieron a tres personas y liberaron a los futbolistas, entre los que había un menor procedente de la Argentina. El resto de los jóvenes, según las primeras versiones, eran originarios de Colombia.

Todos los chicos llegaron a España entre agosto y septiembre del año pasado, asesorados por un supuesto entrenador y un ojeador, quienes los "ayudaban" a buscar un equipo profesional. La realidad presuntamente era otra: estaban obligados a prostituirse, de acuerdo con la nota de la Guardia Civil.

Según remarca La Voz de Cadiz, uno de los tres detenidos de la organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución lucrativa llegó a Prado del Rey a finales de 2019 con una propuesta para la municipalidad local: crear un Centro de Alto Rendimiento y aprovechar las instalaciones deportivas de este pueblo, de las más completas en la zona.

La alcaldesa Vanesa Beltrán (PP) se reunió con él para conocer sus ideas. "Vendía un proyecto futbolístico y hablaba con otra persona, su jefe. Pero no terminaba de llenarme. No me daba confianza", enfatizó. Beltrán sospechó pronto de este hombre, procedente de la costa noroeste, que había alquilado una casa en las afueras.

La operación "Promises" se concretó en un tiempo récord desde que la Guardia Civil tuviera los primeros indicios sobre lo que ocurría en esa casa el 13 de mayo. El proceso de la banda incluía varias estafas: las familias de los jugadores se endeudaban con prestamistas que cobraban grandes intereses para facilitar el viaje y una vez en Cadiz, miembros de la organización se encargaban de trasladar a los jóvenes desde el aeropuerto hasta la casa en Prado del Rey.

Una vez en el lugar, a los chicos les retenían su documentación y les quitaban el dinero que llevaban para controlarlos en todo momento. Tras eso, y con la excusa de que todavía no lograban encontrarles "equipos de fútbol", los incitaban a ser protagonistas de chat sexuales como una alternativa para poder cubrir sus gastos. Así, se acordaban encuentros con "clientes" en distintas localidades de la provincia de Cádiz. Finalmente, los organizadores de la banda criminal se quedaban con el dinero y amenazaban a los siete muchachos con contarle "la verdad" a sus familias en Sudamérica.

Mientras tanto, El concejal de Deportes les llevaba la comida e intentaba que alguno de ellos se sincerara. Además, los servicios sociales del Ayuntamiento, a los que alguno de los chicos había recurrido para solicitar información sobre cómo buscar empleo, tomaron más contacto con ellos en marzo cuando se declaró el estado de alarma por el coronavirus. En esos días los futbolistas se entrenaban en la azotea de la casa.

"Se encontraban en una circunstancia totalmente vulnerable. Han venido totalmente engañados y estafados por estos presuntos delincuentes. Una situación dramática que ha caído en nuestro pueblo como un jarro de agua fría", declaró la alcaldesa Beltrán en Todo Noticias, y confirmó que el único menor del grupo es argentino.

"Es una pena. Lo tuvimos delante y no lo vimos. No se me va a olvidar nunca la cara de ellos", aseguró María, una vecina de la casa, en La Voz de Cadiz.

La tortura de los chicos duró siete meses. En Prado del Rey hoy están impactados. Ahora, las autoridades españolas pusieron a disposición de los juveniles sudamericanos recursos de distintas administraciones en materia psicológica, sanitaria y social.