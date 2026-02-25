Quién es Alexis Zárate, el futbolista que estuvo preso cinco años, tiene libertad condicional y enfrenta a Boca por la Copa Argentina

El partido de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta, por Copa Argentina no solo concentró las miradas por el inestable presente futbolístico que atraviesa el equipo dirigido por Claudio Úbeda, sino también porque entre los convocados al partido, por el lado de los chivilcoyanos, se incluyó a Alexis Zárate (31), un futbolista que pasó cinco años en prisión condenado por abuso sexual y que ahora juega bajo libertad condicional.

En el estadio Pedro Martearena, Zárate salió como titular del conjunto dirigido por Alberto Salvaggio, que milita en el Torneo Federal A, la tercera división del fútbol argentino. A Gimnasia de Chivilcoy llegó para el inicio de la temporada 2026, tras obtener la libertad condicional en julio de 2025.

Zárate disputa el balón con Bareiro Copa Argentina

El exdefensor de Independiente fue privado de su libertad en 2020, luego de que la Corte Suprema dejara firme una sentencia previa de 2017 resuelta por el Tribunal Oral N° 1 de Lomas de Zamora, que lo condenaba a seis años y medio de prisión por haber abusado sexualmente de Giuliana Peralta, la novia de su entonces compañero de equipo Martín Benítez en 2014.

En diciembre del año pasado, Zárate había intentado su primer acercamiento al fútbol cuando Argentino de Quilmes quiso contratarlo. Sin embargo, el fichaje se cayó por decisión de la comisión directiva, que dio marcha atrás pese a haberlo presentado como nuevo jugador.

El hecho por el que Zárate fue preso ocurrió el 16 de marzo de 2014 en un departamento de la zona de Wilde donde Zárate vivía junto a otro joven. Peralta y Benítez lo habían visitado esa noche luego de salir a bailar a un boliche en Quilmes. Fue entonces que la joven denunció que el futbolista la abusó mientras dormía.

Zárate jugó en Independiente y Temperley

Zárate supo ser un juvenil con futuro de selección, entrenado en las categorías formativas de Independiente. A los 19 años llegó a Primera división. Dos años después, tras conocerse la denuncia, se fue a préstamo a Temperley. Entre la denuncia y su posterior detención, jugó en un club marplatense, Independiente de Avellaneda, y el FK Liepaja, en Letonia. Sin embargo, tuvo que volver a la Argentina aproximadamente un año después, por la confirmación de su condena.

Estuvo detenido en el penal de Saavedra, cerca de Bahía Blanca. Al cumplir dos tercios de su condena en noviembre de 2024, el futbolista pidió la libertad condicional, la cual le fue concedida en julio por la Cámara de Casación, algo inusual en casos de abuso sexual.

Alexis Zárate fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual

La libertad condicional se le otorgó por su buena conducta en el Servicio Penitenciario. Sin embargo, debió realizar un taller de masculinidades en el municipio de Lomas de Zamora y no puede acercarse a menos de 500 metros de la víctima, ya que pesa sobre él una restricción perimetral. Esto continuará hasta que se cumpla su condena en 2027.

En una reciente entrevista contó que mientras estaba en prisión estudió la carrera de Abogacía y trabaja en la fábrica de pastas de la familia de su pareja, donde recibe proveedores y atiende la caja. A ella la conoció en la Iglesia Evangélica Catedral de la Fe antes de ir preso y su relación continuó mientras cumplía su condena.