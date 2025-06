El conmovedor recuerdo de la hija de Luis Enrique que desplegaron los hinchas del PSG en una bandera

Tras una aplastante victoria del PSG al Inter en la final de la Champions League, los hinchas del equipo francés desplegaron una conmovedora bandera de su director técnico, Luis Enrique, junto a su hija, Xana. La ilustración muestra al español clavando la bandera del PSG en el campo de juego, con ella a su lado. La enseña rememora la escena original de 2015, cuando el DT sacó campeón del mismo torneo al Barcelona. La niña murió de cáncer en 2019 con tan solo 9 años y, para su padre, la foto siempre simbolizó un recuerdo muy especial.

El técnico expresó repetidas veces sus deseos de revivir ese sentimiento junto al PSG, donde su hija no podría acompañarlo físicamente, pero sí en espíritu. Durante los festejos, se lo pudo ver con una remera de la fundación Xana, que él mismo creó y que ayuda a niños que sufren graves enfermedades.

Entre lágrimas de felicidad, Luis Enrique festejó la goleada 5-0 y recordó a su hija con una remera que mostraba un dibujo similar al desplegado en la bandera.

Xana presente: hermoso momento entre LUIS ENRIQUE y los fanáticos del PSG tras ganar la Champions League. Emotivo...



A principios de 2025, el DT había dicho lo mucho que deseaba recrear aquella escena que ocurrió diez años atrás. “Tengo un recuerdo increíble, porque a mi hija le gustaban mucho las fiestas y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas”, dijo en una conferencia de prensa previa al partido contra el Lens.

Y continuó: “Recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Barcelona al campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el PSG”.

Aunque sabía que Xana no estaría físicamente, sí consideró que lo acompañaría en espíritu. “No estará mi hija, no estará físicamente, pero estará espiritualmente, y eso para mí es muy importante. Tengo la motivación de continuar adelante con lo que la vida me da, compartiendo con mi familia”.

Luis Enrique junto a su hija, Xana, tras ganar la Champions con el Barcelona en 2015 Shaun Botterill - Getty Images Europe

Este sábado, el técnico pudo rendir homenaje a su hija, y los hinchas del club francés lo apoyaron en ese sentimiento, con una bandera que simbolizó un gran agradecimiento de su parte por darle la primera Champions de su historia.

En diálogo con ESPN tras la victoria en el Allianz Arena, dijo que “Xana está siempre”. “Xana está con la familia y con todos sus amigos. Todos los días se gana, se pierde, se levanta de buen humor, de mal humor, cuando uno ama a personas desde el corazón... siempre está conmigo y mi familia. Hoy estaría aquí corriendo. Muy bonito compartirlo con toda la familia, amigos e hinchas”, señaló.

La remera que usó Luis Enrique tras ganar la Champions con el PSG. El dibujo lo muestra a él y a su hija, Xana, clavando la bandera del equipo francés, inspirado en la foto que se sacaron cuando ganó el mismo trofeo con el Barcelona en 2015 Captura

Su historia junto a Xana

Fue en agosto de 2019 que, en medio de la noche europea, el DT anunció el fallecimiento de su hija, junto a su esposa, Elena Culell, después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Tiempo antes, se había alejado de la dirección técnica de la selección española sin profundizar en los motivos más allá de “problemas familiares de fuerza mayor”.

La razón se explicó ese día de agosto, cuando contó que su hija batalló contra un cáncer que suele propagarse en los huesos más grandes del cuerpo y perjudica en particular a los niños. “Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia”, comunicaron en ese entonces.

Luis Enrique junto a su hija

Hasta el día de hoy, Luis Enrique menciona constantemente a su hija. En una entrevista que se volvió reconocida en redes sociales, el entrenador habló de la memoria de Xana.

“¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, videos, cosas increíbles...”, explicó.

Recordó que su madre no podía tener fotos de Xana, porque la entristecían, y cómo buscó cambiar eso: “Llegué a casa y le dije ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’. ‘No puedo, no puedo...’, decía. ‘Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva’, le contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos. Porque yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?”.

Este sábado, Luis Enrique se plantó en el Allianz Arena con la remera en recuerdo a su hija y la bandera que rememoraba aquel preciado momento que, diez años más tarde, pudo homenajear junto al PSG.