Qarabag vs. Newcastle United, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este miércoles desde las las 14.45h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
Qarabag y Newcastle United se enfrentan este miércoles desde las 14.45h en el estadio Tofik Bakhramov Stadium, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Qarabag viene de perder ante Liverpool por 6-0 mientras que Newcastle United llega de empatar ante Paris Saint-Germain por 1-1.
Todo lo que hay que saber
- Qarabag vs. Newcastle United
- Hora: las 14.45h
- Partido correspondiente a la fecha 9 de la Champions League 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Qarabag y Newcastle United en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la Champions League en 2025
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
