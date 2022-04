Qatar 2022: qué puede esperar la selección argentina en un sorteo con ocho grupos, tres lugares vacíos y potencias escondidas

El cosquilleo empieza a sentirse con lo que bien puede considerarse la campana de largada del Mundial de Qatar 2022. El sorteo de hoy, a las 13 de la Argentina (transmisión en directo de TyC Sports y la TV Pública), en Doha, dará las coordenadas que cada uno de los 32 seleccionados seguirá a partir del 21 de noviembre, cuando se jugará el partido inaugural. Con el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni como uno de los ocho cabezas de serie, la atención se posará sobre los tres rivales de la etapa de grupos. Exótica y distante, comienza a escribirse el prólogo de una competencia nunca antes vista por tantas peculiaridades.

La organización de la Copa definió que se tomará como referencia para ordenar a los equipos la posición en el ranking FIFA que se publicó anteanoche, tras los últimos encuentros amistosos y por las eliminatorias. La última versión de ese listado tiene a la Argentina en el cuarto lugar, lo que le garantiza a la selección de Scaloni ser una de las cabezas de serie.

El último #RankingFIFA es referencia para la distribución de los bombos del Sorteo Final de #WorldCup



Sorteo Final

Viernes 1 de abril

Doha

19:00 (hora local).

El mecanismo del sorteo de Qatar 2022

Los equipos clasificados serán distribuidos en cuatro copones, ordenados según su posición en el ranking FIFA. Los ocho grupos estarán conformados por un equipo de cada copón, en busca de un nivel lo más parejo posible. Se establecieron una serie de restricciones para garantizar la diversidad geográfica: no puede haber más de dos equipos europeos juntos, y de las restantes federaciones (Sudamérica, Centro-Norteamérica, África, Asia y Oceanía) solo puede haber uno por grupo. La FIFA aclaró que esto se dará “en la medida de lo posible”, dada la complejidad que suma el hecho de tener bolillas indefinidas. Otra regla que añadió la FIFA es que todos los grupos deben tener al menos un europeo, con lo que habrá cinco que tengan dos selecciones de la UEFA.

Un reloj muestra la cuenta regresiva de la Copa Mundial de Qatar: este viernes será el sorteo

Lo único que ya está resuelto es que Qatar, como anfitrión, estará en el Grupo A. Al empezar el sorteo se distribuirán el resto de las cabezas de serie entre los grupos B y H. Luego se sortearán los demás copones: una bolilla determinará qué país va a cada grupo y otra, en qué posición (del 2 al 4) se ubica dentro de la zona. Esto último sirve para establecer el orden de los partidos.

La Argentina será cabeza de serie con Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal. El segundo copón tendrá grandes potencias: Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, México, Estados Unidos y Uruguay, aunque este último no puede quedar emparejado con la Argentina por ser de la misma federación.

#SelecciónMayor Comienza un nuevo sueño, vamos todos juntos 💪🏻



¿Qué rivales creés que le van a tocar a la Scaloneta? 😮👀 pic.twitter.com/HRi8cfV6bc — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 31, 2022

En el tercer bombo quedarían los equipos menos fuertes de los clasificados de Europa. Serbia, que había mandado al Portugal de Cristiano Ronaldo al repechaje, y Polonia, vencedor del playoff con Suecia. En este lote figurarán, además, Senegal, Irán, Corea del Sur, Japón, Túnez –subió al bombo 3 por la derrota de Canadá en la última fecha– y Marruecos.

El copón 4, de los que en los papeles son los más débiles, incluirá las tres bolillas que todavía no tienen dueño. No es un problema en el caso del playoff europeo, pero para el sorteo plantea una complicación adicional en los otros dos casos porque se deberán considerar múltiples posibilidades para cumplir con la regla de que no se repitan equipos de una misma federación. Ecuador (tampoco le puede tocar a Argentina) entrará en este copón, al igual que Arabia Saudita, Camerún, Canadá y Ghana.

Tres lugares vacantes para el Mundial

El sorteo se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha (DECC) y trazará el fixture completo del campeonato, desde el primer partido del local Qatar en el estadio Al Bayt, hasta la final, el 18 de diciembre, en el estadio Lusail. Nunca antes un Mundial se había disputado en los últimos meses del año, pero la decisión se tomó por las altas temperaturas que se registran en ese país en la habitual fecha de competencia, entre junio y julio.

Con México y Estados Unidos, los últimos clasificados, ya son 29 equipos los conjuntos con un lugar en Qatar. Como es habitual desde Francia 1998 (hasta entonces lo habían jugado 24 como máximo) serán 32 los participantes para la Copa del Mundo, algo que no se repetirá, ya que desde 2026 el Mundial se extenderá a 48 seleccionados.

El exótico mundo árabe recibirá la Copa del Mundo, cuyo partido inaugural será el 18 de noviembre

Los repechajes serán interesantes. Por un lado, Perú representará a la Conmebol frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos, dirigido por Rodolfo Arruabarrena. En cuanto a la llave que involucra a la Concacaf, Costa Rica se enfrentará con Nueva Zelanda, ganador de Oceanía. La eliminatoria entre Escocia y Ucrania se postergó por la invasión de Rusia –excluido de la competencia– en este último país. Vale recordar que el vencedor deberá medirse con Gales.

Todos estos encuentros pendientes se disputarán en fechas a resolver por la FIFA, seguramente, en junio próximo.

Otra de las cuestiones distintivas será el recorrido entre las sedes. A diferencia de las competencias anteriores, esta vez no será un inconveniente. “Qatar 2022 tendrá la versión de distancias más cercanas entre los estadios en la historia moderna, ya que la distancia más larga entre la ciudad Doha y uno de los estadios mundialistas es de 55 kilómetros, mientras que la distancia más corta es de 7 kilómetros”, informó el comité organizador.

La FIFA comunicó que 804.186 personas ya disponen de entradas. La Argentina es uno de los 10 países que más localidades adquirió, junto con Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emiratos Árabes, Alemania, India, Brasil, y Arabia Saudita.

Lionel Messi y Ángel Di María toman el Mundial de Qatar 2022 como un quiebre en sus carreras FRANKLIN JACOME - POOL

El show incluirá hoy a exfutbolistas para extraer las bolillas: el alemán Lothar Mathaeus, el brasileño Cafú, Adel Ahmed Malallah (ex defensor de Qatar), Ali Daei (máximo goleador histórico de la selección de Irán), Jay Jay Okocha (mítico ex mediocampista nigeriano), Rabah Madjer (exdelantero argelino), Tim Cahill (excapitán de Australia) y Bora Milutinovic, entrenador que dirigió en cinco Mundiales.

Muchas situaciones rodearon al Mundial de Qatar 2022 y, seguramente, lo seguirán haciendo. Cuestionado tiempo después de su designación por presuntas irregularidades en la elección de la sede, sospechas de coimas y una investigación en marcha. Señalado por las condiciones de trabajo de los operarios durante las obras y por supuestas muertes no informadas. Puesto en duda por algunas costumbres sociales e intolerancia. Pero hoy solo se hablará de fútbol. Hoy ya se juega.