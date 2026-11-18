La baja convocatoria fue el tema principal que rodeó a la selección argentina durante los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. Tras varios días de debate sobre los motivos detrás de la venta de entradas, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) brindaron una respuesta sobre el fenómeno.

En diálogo con Radio La Red, el prosecretario del ente regulador del fútbol argentino, Luciano Nakis, se refirió a la “nueva etapa” que afronta el conjunto nacional tras el retiro de Lionel Messi, uno de los factores que fue considerado como causante de la baja convocatoria. “Estamos bien, transitando el cambio y siempre acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era”, señaló.

Las tribunas vacías en la Bombonera durante el encuentro entre Argentina y Uruguay Manuel Cortina

Al ser consultado sobre la baja venta de entradas, Nakis habló de la situación económica. “Es un tema que estamos trabajando. Estamos muy contentos con la renovación de Scaloni, creo que es un logro importante para el fútbol argentino en general y, con respecto a la venta de entradas, es un momento difícil en lo económico”, expresó.

Y sumó: “De a poquito se va a ir dando el fenómeno al que nos tienen acostumbrados, de que no haya lugar para ir a ver a la selección. Se está trabajando mucho en eso y en tema comunicación y marketing vamos a implementar lo que haga falta”.

El prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, se refirió a la baja venta de entradas para los amistosos de la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Sostuvo que se están analizando “diferentes factores”. “Todo lo que podamos hacer para el beneficio de la gente, lo vamos a hacer”, cerró.

La primera imagen que generó el impacto fue la de miles de butacas vacías en la Bombonera, donde la selección argentina perdió 1-0 contra Uruguay. Se estima que vendieron menos de 10.000 entradas. También se registró muy poco aliento de parte de los hinchas que se encontraban en las plateas medias y bajas, donde la ocupación rondó en el 90%. En el resto de los sectores, la presencia fue casi nula.

⚽ LUCIANO NAKIS SE REFIRIÓ A LA BAJA VENTA DE ENTRADAS PARA LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA 🇦🇷



El Prosecretario General de la AFA charló con @GustavoYarroch en Córdoba sobre este nuevo proceso que comenzó en la Selección Argentina sin Messi.



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Se trató del primer golpe fuerte que sufrió la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, que veía a la selección como su mayor orgullo, mientras afronta críticas por el manejo del fútbol argentino y cuestionamientos sobre los arbitrajes. Sin embargo, el conflicto ya se olfateaba desde la despedida de Messi, en el partido contra Benín en el Monumental, donde la reprobación del público en forma de cánticos le impidió bajar a la cancha a darle un reconocimiento.

Ahora, sin el astro del fútbol, con la baja de futbolistas importantes y la salida de referentes, los hinchas se mostraron más reticentes para ir a los estadios.

Lionel Scaloni preocupado durante el encuentro entre Argentina y Uruguay Manuel Cortina

La imagen se repitió el pasado martes en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, donde el seleccionado ganó 7-0 frente a Costa Rica ante tribunas semi vacías. Tanto fue así que, en medio del partido, se abrieron los accesos y se habilitó el ingreso de cientos de hinchas sin entradas.

La baja convocatoria implicó el segundo golpe en pocos días para la gestión de Tapia, que ya se encuentra tensionada hace tiempo debido a las investigaciones que rodean al presidente del organismo por su conducción del fútbol argentino.