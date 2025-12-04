Qué rivales le pueden tocar a la selección argentina en su grupo

El Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 comenzará para la selección argentina y los 41 equipos restantes que ya están clasificados -restan seis plazas que se definirán en los repechajes-, este viernes, una vez que conozcan los rivales a los que tendrán que enfrentar en la primera etapa, tras el sorteo que se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington.

El equipo albiceleste que dirige Lionel Scaloni está en el bombo número 1 porque se ubica segundo en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y será cabeza de serie de uno de los 12 grupos: C, E, F, G, H, I, J, K o L. No caerá en el A, B y D porque están preasignados los tres anfitriones.

El sorteo del Mundial se realizará en el Kennedy Center de Washington

Las opciones de oponentes son múltiples, pero el reglamento de la ceremonia hace que en la primera fase pueda medirse contra 31 de los demás 47 participantes. Contra los que no puede jugar son los 11 conjuntos restantes del copón A (México, Canadá, Estados Unidos, España, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Francia, Portugal, Inglaterra y Alemania); los de Sudamérica (Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay); y el que se clasifique del repechaje intercontinental 2 de la FIFA porque lo disputará Bolivia vs. Surinam e Irak.

En ese contexto, la albiceleste tiene nueve potenciales rivales del bombo número 2 y son Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia. Del tercer listado puede enfrentar a 11 equipos: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

La selección de Croacia puede compartir grupo con la Argentina, como lo hizo en Rusia 2018 SAVO PRELEVIC� - AFP�

En el copón 4 hay seis asteriscos y son los equipos que se clasificarán desde los cuatro repechajes de Europa y los dos internacionales. La selección argentina puede tener en su grupo también a 11 de los 12 potenciales oponentes: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Posibles grupos

El azar del sorteo del Mundial 2026 puede favorecer o perjudicar a la selección argentina con un grupo de mayor o menor complejidad. Para clasificarse a los cruces de eliminación directa, que empezarán desde los 16avos de final en el nuevo formato, necesitará ser primero o segundo o, en todo caso, uno de los mejores ocho terceros entre las 12 zonas.

Una opción favorable para el plantel de Scaloni sería enfrentar en su grupo a Irán o Corea del Sur; Panamá, Uzbekistán, Qatar o Sudáfrica; y Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití. Se trata de selecciones sin historia ni un presente que, al menos en la previa, revistan peligro para el campeón del mundo.

Una zona con dificultad intermedia puede ser con Japón, Senegal o Australia; Escocia, Costa de Marfil o Arabia Saudita; y Ghana o algún clasificado de los repechajes 2, 3 y 4 de Europa. Por último, un grupo con riesgo que complique la clasificación a los playoffs puede ser con Marruecos, Noruega e Italia, siempre que esta se clasifique desde el repechaje 1 de la UEFA. Otra opción puede ser Croacia o Suiza, Egipto o Costa de Marfil e Italia.

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el último Mundial de Lionel Messi y de buena parte de la generación que celebró en Qatar 2022. El combinado nacional partirá como uno de los máximos favoritos junto a España e intentará lograr lo que nunca antes ningún obtuvo que es el bicampeonato del mundo.