Quién era Ezequiel Esperón, el futbolista que falleció en un confuso accidente

7 de octubre de 2019 • 11:55

El fútbol era su pasión, pero a los 23 años un accidente terminó con su ilusión. Ezequiel Esperón, llevaba un par de meses sin club, por eso estaba en Buenos Aires. Su mundo era la pelota y hasta hace un puñado de días su talento estaba instalado en México, en Atlante. Es que no tenía demasiadas oportunidades en la Argentina y los últimos cuatro años estuvo dando vueltas por Sudamérica.

La primera división del fútbol argentino no fue el primer paso para Esperón. Su debut profesional fue en Gremio, de Brasil, en 2016. Pero para llegar hasta ese momento el volante argentino recorrió un largo camino, porque comenzó a jugar en Vélez, y a los 14 años quedó libre y siguió su búsqueda en Huracán. No encontró lo que buscaba en Parque de los Patricios y llevó su juego a Floresta. All Boys fue su casa hasta los 17 años, hasta que apareció Brasil en el horizonte.

Cuando emigró, el camino también fue intenso, porque lo recibió Inter de Porto Alegre, pero después de un año no pudo sostenerse y cambió de equipo en la ciudad. Fue el tiempo de Gremio, pero no logró mantenerse en el primer equipo y se volvió a ir. Y ahí apareció México como nuevo destino: Atlante recibió al argentino.

Con la camiseta de Atlante tuvo más oportunidades y participó en 37 partidos (35 en el torneo de ascenso de México y dos por la Copa local) y marcó un gol. Más allá de esta situación, su continuidad no fue posible y estaba buscando un nuevo club para continuar con su carrera.

En las redes sociales se expresaron dos de los clubes en los que jugó Esperón: Atlante y All Boys. El club mexicano en su cuenta de Twitter publicó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana. Un abrazo hasta el cielo", escribieron en las rede sociales del club mexicano. Además, lo homenajearon con un minuto de silencio en la previa del duelo ante Alebrijes de Oaxaca. Además, desde la institución de Floresta, también recordaron a Esperón: "El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos".

Uno de los futbolistas que se pronunció en Instagram es Alexis Mac Allister: "Un abrazo hasta el cielo, Ezequiel. QEPD, Cabe. Desde hoy tu gente tiene un ángel más en el cielo. Siempre te recordaremos".