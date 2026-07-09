Quién es Facundo Tello, el árbitro argentino que dirigirá Francia vs. Marruecos

El árbitro argentino Facundo Tello dirigirá este jueves el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos. Será objeto de todas las miradas en un contexto de profunda rivalidad entre Argentina y Francia desde el título de la Albiceleste en Qatar ante los Bleus.

Nacido en Bahía Blanca hace 44 años, Tello consolidó una sólida trayectoria que incluye la final de la Copa Libertadores 2024, participaciones en la liga árabe y la última Eurocopa.

El listado completo para el arbitraje del partido entre Francia y Marruecos

Este jueves a las 17 el bahiense saldrá a la cancha acompañado por un equipo íntegramente argentino —Juan Pablo Belatti (asistente 1), Gabriel Chade (asistente 2), Darío Herrera (cuarto árbitro) y Cristian Navarro (quinto árbitro).

Su debut en los mundiales fue en Qatar 2022, donde dirigió Suiza-Camerún y Corea del Sur-Portugal durante la fase de grupos y cuartos de final en el duelo entre Marruecos y Portugal. En la actual edición 2026 dirigió en la primera rueda los cruces entre Canadá-Bosnia y Sudáfrica-Corea del Sur.

Lejos de cualquier favoritismo, la elección de jueces de la misma nacionalidad, según la FIFA, busca la complicidad entre el árbitro principal y sus asistentes.

El propio director técnico de Francia, Didier Deschamps, intentó desviar el foco de la polémica en la previa del encuentro al asegurar que confía plenamente en las autoridades del partido: “Nuestro adversario es Marruecos. El árbitro está ahí para aplicar de la mejor manera posible las reglas del juego”, sentenció el entrenador galo.

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Por parte de los hinchas argentinos, las mismas sospechas habían apuntado al mismo el árbitro francés François Letexier, que dirigió el partido de octavos de final ante Egipto (3-2).

Sin embargo, fueron los Faraones quienes se sintieron perjudicados por las decisiones del juez, al punto que la Federación Egipcia pidió su exclusión por “errores de arbitraje flagrantes”.