"No creo que este sea mi último partido", aseguró Quique Setién en la previa del duelo ante Napoli

7 de agosto de 2020 • 09:29

Quique Setién está bajo la lupa y ya comenzó la danza de candidatos para quedarse con el puesto de entrenador en Barcelona. Tras perder la Liga y justamente ante Real Madrid, se potenciaron los rumores de que el clima dentro de la entidad culé no es el mejor. Sin embargo, el DT trata de enfocarse en la revancha del duelo ante Napoli por la Champions League:"No creo que sea mi último partido en Barcelona", dijo el entrenador.

"No se me ha pasado por la cabeza esa posibilidad. El equipo está bien y no ha perdido su identidad", anticipó Setién en la rueda de prensa previa al trascendental cruce que jugará este sábado el Barcelona como local frente a Napoli. Luego de haber igualado 1-1 en el encuentro de ida se definirá a un clasificado para los cuartos de final de la Champions League. Desde ya, el partido será en un estadio Camp Nou vacío por la pandemia de coronavirus.

Setién, de 61 años, fue el principal blanco de las críticas de parte de los medios de prensa catalanes tras haber dejado escapar la Liga española a manos del Real Madrid, que se coronó campeón el mes pasado. "Como bien lo expresaron mis jugadores, necesitábamos un descanso y recuperar el físico que sintió mucho el desgaste de jugar tantos partidos seguidos. Ahora recargamos energía y estamos preparados para un partido ante un rival muy difícil, que mejoró mucho y que nos puede hacer daño", analizó Setién.

Los rumores de sucesión en los pasillos de la entidad culé se suceden y cada día toman más fuerza. Cada uno de ellos tiene un peso especial, una impronta particular: Xavi Hernández, Laurent Blanc y Patrick Kluivert. Inclusive en España mencionaron a Mauricio Pochettino, ligado históricamente al Espanyol. Sin embargo, cuestionado y reafirmado en su puesto por el presidente Josep Maria Bartomeu, el técnico cántabro mira a la Champions como su oportunidad para afirmarse, tras llegar en enero en sustitución de Ernesto Valverde.

"Ya hicimos autocrítica a nivel interno. No hay más que hablar", dijo Setién Fuente: LA NACION

Asimismo, Barcelona tendrá mañana al astro argentino Lionel Messi en la ofensiva junto al uruguayo Luis Suárez y al francés Antoine Griezzman, pero no contará con Sergi Busquets y el chileno Arturo Vidal, ambos suspendidos. "Hemos preparado a conciencia el partido pensando que vamos a continuar en la Champions. Pensamos que podemos afrontar esto hasta la final en Portugal con la misma ilusión y energía que tengo ahora y que tenemos todos", dijo Setién.

"Ya hicimos autocrítica a nivel interno. No hay más que hablar", dijo Setién, llamando a aprovechar el parate entre el final del campeonato español y la Champions para "limpiar la cabeza". Una victoria y el pase a la fase final de la Champions, jugada a modo de torneo a un solo partido a partir de cuartos en Portugal, serviría para impulsar al conjunto azulgrana, que lleva 35 partidos invicto en su campo en este tradicional certamen.

Busquets, uno de los capitanes del equipo, se mostró optimista en la víspera del partido ante Napoli y habló de la situación que atraviesa Setién. "Es una decisión del club, los jugadores estamos al margen y centrados en lo que pasa en el campo de juego, pero que siga Setién sería una buena señal, porque eso supondrá que habremos hecho un buen papel en la Champions o por qué no, consagrarnos campeones del torneo", consideró.

"Estas semanas de entrenamiento nos han venido bien para trabajar. Ahora esperamos que ese trabajo dé sus frutos. Nosotros no queremos pensar en el pasado ni ir más allá, estamos muy ilusionados con este partido y con la opción de jugar la fase final de ocho equipos en Lisboa", finalizó Busquets.