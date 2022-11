Racing: Edwin Cardona habló de las “vacaciones” y de las versiones que indican que no volverá a la Academia

escuchar

“No ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias finales, y más a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo. Han sido decisiones ajenas a mí”, sostiene el colombiano Edwin Cardona en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. El futbolista de Racing apeló a un descargo protocolar en esa red social para salir al cruce de las versiones que indicaban que se retiró del último entrenamiento con todas sus pertenencias y no deseaba presentarse más en el club, justo en vísperas del partido entre la Academia y Boca por el Trofeo de Campeones.

“Es información falsa, ya que el día 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Fútbol Profesional, Miguel Rosello, donde me notifican que me disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al 2022 a partir de la última obligación del mes en curso hasta el 30 de noviembre del presente año”, asegura Edwin, en un intento de aclarar la situación “a toda la opinión pública e hinchada de Racing”.

Edwin Cardona se fue a Colombia y muchos aseguran que ya no jugará más en Racing. FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

En rigor, Cardona no es convocado por el entrenador Fernando Gago desde el incidente en el que dio positivo en un test de alcoholemia hace casi cuatro semanas en Puerto Madero. Aquel día no opuso resistencia, se le retuvo el vehículo que conducía y ya la relación con el DT, que además había sido su compañero en Boca, pareció quebrarse por completo. Se cree que Racing no hará uso de la opción por su pase a fin de año, en una historia que sigue sumando episodios y tiene aroma a ciclo terminado, aunque oficialmente no haya pronunciación al respecto.

Continúa el descargo el futbolista: “Posterior a hacerme dicha entrega, sin entender por qué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre. Esto deja constancia y recomendación técnico directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre”.

El relato incluye una autocrítica, luego de señalar que ha “guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia y a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar situaciones”.

En ese contexto, expone: “Como futbolista debo aceptar cada uno de mis errores y las consecuencias que estos han traído: por eso le pido perdón a Dios, a mi familia y a las personas que han creído en mí durante toda mi carrera futbolística. Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que sólo generan críticas destructivas”.

A Cardona le molestó que trascendiera y se viralizara la noticia de que “decidió retirar sus pertenencias y no presentarse más a entrenar”. A eso le responde con su ausencia y una frase final que intenta dejar abiertas puertas que parecen cerradas: “Deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación”.

Cardona y Gago fueron compañeros en Boca; el vínculo en Racing parece haberse roto con Fernando como DT. Prensa Boca

Por la noche, Víctor Blanco, el presidente de Racing, salió a responder los dichos del jugador. “El técnico [Gago] decidió que no lo iba a tener en cuenta para esta final contra Boca y lo licenció. No creo que tenga nada de malo eso. Aparte, fue notificado verbal y de forma escrita también. Si no lo citó contra Tigre y no lo iba a citar con Boca, no es raro”, expresó el dirigente. Luego, insistió en que Cardona “es jugador de Racing. Si llegan ofertas, se evaluarán. No lo vamos a dejar libre, aún tenemos que pagar dinero por él. El mercado [de pases] recién comienza después del domingo. Ahí se verá”.

La licencia es un hecho. También, que en Racing la acumulación de conflictos superó la paciencia, algo que incluyó desde su llegada algunas marginaciones por problemas de peso. Un karma que lo acompaña desde otros tiempos, en otros clubes. A eso se suma que la postura del enganche y algunas actitudes cuando no le ha tocado jugar cayeron mal en el plantel, entre ellas sus displicentes entradas en calor y no acompañar al grupo, por ejemplo.

Por todo eso, y aunque se muestre desde lo discursivo con ganas de regresar, a Cardona no se lo iba a tener en cuenta para el partido con Boca y optó por viajar a Bogotá. Nadie cree en el Mundo Racing que el 1 de diciembre vuelva para vestir nuevamente la camiseta albiceleste.

LA NACION