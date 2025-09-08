Racing eliminó a Real Madrid en el Mundial Sub 18: el sugerente mensaje de Milito (“con respeto”)

Al árbitro español parecía habérsele detenido el reloj, porque los tres minutos adicionados se transformaron en ocho, sin que hubiera justificación para prolongar el partido. Una concesión localista a Real Madrid, que en los desesperados ataques -con un foul incluido al arquero- igual no pudo con la resistencia de Racing, finalista del Mundial Juvenil de Clubes Sub 18 al vencer 2-1 en la semifinal disputada en el estadio Nuevo Arcángel, en Córdoba, Andalucía.

Alentados por un grupo de 50 hinchas, los pibes de Racing festejaron abrazados en el piso, con suplentes y cuerpo técnico sumándose a la algarabía. La Academia está aprovechando al máximo su primera participación en un torneo formativo, que se realiza por invitación, va por su 16ª edición y este año se reanudó tras la interrupción por la pandemia.

Racing se medirá el miércoles por el título frente a Barcelona, que en la otra semifinal le ganó por 4-2 en la definición por penales a Palmeiras, actual bicampeón, tras el empate 2-2.

Al aprovechar dos gruesos errores defensivos rivales, la Academia eliminó a un Real Madrid que ostenta cuatro títulos en este certamen y que en cuartos de final había superado 2-0 a River, en un encuentro que orilló el escándalo por los tres expulsados de River, en medio de provocaciones y un tumulto final.

Racing recibió la invitación en reconocimiento a su trabajo en las divisiones inferiores en el predio Tita Mattiussi, del que surgieron, entre tantos futbolistas, Diego Milito y Rodrigo De Paul. El actual presidente envió desde una historia en Instagram un mensaje de reconocimiento a los juveniles: “Con garra, con humildad, con respeto. Vamos los chicos, vamos Racing!”

Que haya hecho hincapié en el respeto se interpreta como una alusión a River, luego del escándalo del último sábado, en un momento en el que las relaciones entre Racing y River están tensas luego de que se ejecutara la cláusula por el pase de Maximiliano Salas. Hubo fuertes cruces de declaraciones entre Milito y Stéfano Di Carlo, secretario de River y candidato a presidente por el oficialismo en las elecciones de noviembre. Tras perder a uno de sus dos mejores delanteros, Racing reaccionó fijando una cláusula de 122 millones de euros para Adrián “Maravilla” Martínez.

El “Chaco” Matías Martínez, exzaguero central de Racing que el año pasado se sumó al organigrama de las inferiores, es el entrenador del plantel que viajó a España, conformado por ocho chicos de la sexta división (categoría 2008) y 12 de la séptima (2009).

Las divisiones séptima y octava de Racing son dos de las más destacadas, pelean por el título de los torneos de la AFA. La sexta categoría, base de la formación en España, está un poco más relegada, si bien ocupa la mitad de arriba de la tabla.

🔥El Real Madrid evita el segundo después de una jugada escandalosa de Racing de Avellaneda



🌟Puro potrero lo de Erik Lucas Florentín, como dice @FcoJoseCaro



📺En directo: https://t.co/gsrDfRJiUY pic.twitter.com/CdSddidDBf — Teledeporte (@teledeporte) September 8, 2025

Lucas Álvarez, Benjamín Borowik y Erik Florentín -un N°10 habilidoso y gambeteador, artífice de un par de lucidas jugadas- son habitualmente convocados a la selección argentina Sub 16. Racing se puso en ventaja con un remate de media distancia del volante Bautista Pérez, hijo del ex-mediocampista Hugo “Perico” Pérez, que encontró una débil respuesta del arquero Guillermo Ponce López; la pelota se le escurrió bajo el cuerpo.

En la segunda etapa, el 2-0 llegó tras otro desacople defensivo de Real Madrid; hubo una cesión corta hacia atrás y una dubitativa salida del arquero, aprovechada por Aquiles Mansilla, que lleva cuatro tantos en el certamen y suma 17 en la temporada. Cuando el encuentro estaba 1-0, el guardavalla de la Academia, Nicolás Monge, tuvo una gran atajada para mandar al córner una pelota que se había desviado en su compañero.

¡#RACING DEJÓ EN EL CAMINO AL #REALMADRID Y ES FINALISTA EN EL MUNDIAL DE CLUBES! 😍💙 pic.twitter.com/tmN4t6bLM8 — Racingmaníacos (@RacingManiacos) September 8, 2025

Camino a la final, la campaña de Racing contabilizó triunfos en la etapa de grupos ante Sevilla (2-1), Corinthians (1-0), Academia Pogba, de Francia (4-1) y, en cuartos de final, frente a Betis (5-4).

La formación de Racing: Nicolás Monge; Juan Quiroz, Thiago Gómez, Joaquín Dobal (capitán) y Jeremías Arias; Mateo Melluso, Bautista Pérez y Erik Florentín; Ezequiel Pérez, Benjamín Fischer y Aquiles Mansilla.

