Racing: Enzo Copetti y Javier Correa, la estrategia del doble 9 exitoso de Fernando Gago que (ahora) casi no comparte la cancha

Enzo Copetti abrió el partido el sábado pasado ante Unión, con un toque a la red después del centro de Fabricio Domínguez. Su batería de festejos incluyó un trote hasta el banco de suplentes para abrazarse con Javier Correa, el otro centrodelantero del plantel, que no sumó minutos ante el Tatengue. El último miércoles fue Correa el que selló el triunfo de Racing en Paraná, ante Patronato, con su segundo tanto, casi un calco del primero. El cordobés en su celebración también apuntó hacia donde estaban los suplentes haciendo la entrada en calor y al primero que abrazó fue a Copetti, que no tuvo minutos ante Patronato.

La escena sirve para graficar el momento que vive La Academia, con sus 15 partidos invictos en lo que va del año y la mejor racha del club en 100 años con diez triunfos consecutivos. Muchas de esas alegrías se basan en el buen nivel de su doble 9, aunque apenas hayan compartido un puñado de minutos este año y siempre juega de entrada uno solo. Por separado, Copetti y Correa se ganaron ese puesto a puro gol. El surgido de Atlético de Rafaela gritó siete veces en 12 juegos mientras que el ex Colón y Santos Laguna convirtió cinco en siete partidos.

Gol de Copetti a River

Detrás del buen momento de ambos futbolistas se esconde el nombre de Fernando Gago. No solo por ser el artífice de un equipo con la capacidad de poner a sus delanteros de cara al gol (es el segundo equipo de la Copa de la Liga con más remates al arco, un promedio de más de cinco por partido según las estadísticas de LPF Data). Gago confió en ellos cuando eran muy cuestionados y parecían estar más cerca de la puerta de salida que del equipo titular. Copetti desembarcó en Avellaneda en 2021: fue de mayor a menor y terminó con 10 goles en 49 partidos. Correa fue el único refuerzo para el segundo semestre del año pasado: marcó seis goles en 24 partidos . Más allá de los números sus actuaciones levantaban murmullos en el Cilindro.

En la pretemporada el técnico apostó por ellos. Cuando desde la propia dirigencia acercaban nombres de peso, con la convicción de que el plantel necesitaba un centrodelantero, Gago dejó en claro que era una posición que estaba bien cubierta. Ramón Wanchope Ábila, Mauro Zárate y Adolfo Gaich fueron algunos de los refuerzos que sonaron para cubrir el hueco que habían dejado la salida de dos futbolistas importantes como Lisandro López y Darío Cvitanich.

La potencia de Javier Correa en Racing; la sana competencia con Copetti por el puesto de 9 le da réditos a Gago Fotobaires

“No necesito un delantero más. Estoy conforme con el plantel que tengo. Creo que tengo cubierto cada puesto con las necesidades que tiene este plantel. Me gusta, hicieron una pretemporada muy buena y veo un equipo con muchas ganas. Ahora hay que demostrarlo cuando empiece la competición”, fue la afirmación del DT antes de que comience esta Copa de la Liga. El tiempo parece darle la razón.

En los primeros siete partidos que dirigió, durante el 2021, Gago apostó por hacer convivir a Correa y a Copetti dentro de la cancha, con el platinado apareciendo casi como un extremo derecho. En lo que va de este año, sin embargo, apenas compartieron 68 minutos durante los segundos tiempos de las victorias ante Platense y Sarmiento, de Junín. “Copetti y Correa pueden jugar juntos si el partido así lo amerita. Lo tenemos presente como una opción”, asegura el técnico, que no tiene muchas más variantes naturales para ese puesto, aunque en los minutos finales de algunos partidos probó con Edwin Cardona, Matías Rojas y Gabriel Hauche en ese sector.

Los dos goles de Correa a Patronato

Cuando comenzó este 2022 estaba claro quién era el titular: Javier Correa, el autor de los dos goles que le dieron el triunfo a Racing ante Godoy Cruz en el final del año pasado, que sirvieron como pasaporte para la Copa Sudamericana y para renovar la confianza a Gago después de su flojo comienzo. Pero Correa sufrió una lesión muscular en la tercera fecha, ante Argentinos Juniors. Y Copetti aprovechó al máximo su chance.

Ahora los dos andan en estado de gracia. El surgido de Instituto tiene cinco goles en sus últimos cinco juegos. El platinado, cinco en los últimos 6. Parece difícil identificar cuál es el titular, algo que también ocurre en otras posiciones, síntoma del buen momento que atraviesa el equipo. Por ahora se turnan. El puesto y los goles.

La clave para el alto nivel que muestran ambos delanteros parece estar en una palabra que el técnico de Racing repite como un mantra: competir. “Fernando insiste en no sacarnos las manos del cuello. Nos tiene asfixiados todo el tiempo en que no nos relajemos, en que valoremos lo que estamos logrando. Nos exige que nos cuidemos en el día a día, en las comidas, en el peso, en todo lo que conlleva ser jugador de fútbol. No podés regalar nada. Copetti y yo nos tenemos que hacer mejor el uno al otro, no se trata de quién es el titular”, contó Correa después de los dos goles a Patronato el miércoles pasado.

Enzo Copetti, uno de los goleadores de Racing en el semestre LA NACION/Mauro Alfieri

Y Correa dejó una frase con el sello de su humor cordobés para definir cómo es el trato de Gago con los jugadores: “Nos tiene cag.... Me reta más que mi papá”. Así se ganaron que el club les de un voto de confianza: en estas semanas Racing comprará un 30% más del pase de Copetti (ya tiene un 50%) y también hará uso de la opción por la mitad de la ficha de Correa, pactada en 1.100.000 dólares. Es el valor de los goles que sostienen a un equipo que buscará estirar a 11 su racha de triunfos este domingo, ante Newell’s, como local.