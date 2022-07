Sergio Chiquito Romero se entrena en Racing mientras busca club: habló de la chance de Boca y de cómo cree que le irá a la selección argentina en el Mundial

Sergio “Chiquito” Romero siempre fue un arquero codiciado para el fútbol argentino. Primero los clubes intentaban seducirlo porque casi no llegó a jugar en Racing, club de donde surgió; fueron apenas un puñado de partidos. Luego, por la inactividad que acarreaba en Europa en los equipos donde era suplente (y el gancho intentó ser garantizarle “continuidad” de cara a la selección argentina). Como ahora Romero tiene 35 años , tiene el pase en su poder y está entrenándose en la Academia, muchos se ilusionaron con la chance de volver a verlo en el fútbol argentino.

Racing tiene el cupo cubierto con Gastón Chila Gómez y Gabriel Arias, que acaba de recuperarse de su lesión. Pero se abría una ventana en Boca. ¿Por qué? Como Agustín Rossi está lejos de negociar su renovación del contrato y tendría intenciones de irse a Europa, la entidad de la Ribera aparecía una posibilidad incluso para resolver la incorporación ahora, antes que cierre el libro de pases.

Sin embargo, fue el propio Romero el que cerró la posibilidad para el corto plazo de ponerse la camiseta de Boca: “No, por ahora nadie de Boca habló conmigo. En su momento me había llamado Guillermo (Barros Schelotto) un par de veces pero justo coincidió con que yo estaba en Manchester United y con un DT como Mourinho que me daba la posibilidad de jugar. Entonces no se dio”, dijo este jueves el arquero en declaraciones a ESPN y TyC Sports.

Chiquito mantuvo el cero en su arco Reuters

Incluso fue más allá, tras explicar que se está en la etapa final de una rehabilitación de una lesión sufrida en marzo pasado y lo hace se entrena en el predio Tita Mattiussi . ”De Boca no me llamaron en estos momentos, creo que tienen un gran arquero como (Agustín) Rossi”. Y sobre su futuro, explicó: “La semana pasada descarté tres de Arabia Saudita. Les dije que porque tengo una familia numerosa y se hace complejo de ir a esos lugares, pero la idea de la familia es volver a Europa. Muchos clubes de la Argentina se comunicaron conmigo, y si el día de mañana Racing me necesita estaría en condiciones de volver. Nunca le cerraría las puertas a Racing, pero ahora está en buenas manos el arco con Chila Gómez y Arias y nunca vendría a un club para tapar a buenos jugadores. Tengo 35 años y mucha experiencia, no voy a venir a un club para tapar a un chico que está en pleno crecimiento”.

Profundizó en su análisis: “Hoy el club tiene tres muy buenos arqueros, dos muy jóvenes como ‘Chila’ (Gastón Gómez) y (Matías) Tagliamonte y sería una pena muy grande venir a taparles el lugar. Sé que tengo las puertas abiertas de Racing porque es parte de mi vida, como lo es la Selección también”, abundó.

Eliana Guercio y Chiquito Romero tienen tres hijas Instagram @elianaguercio12

Está cerca de obtener el alta médica, algo que espera durante la próxima semana. “Ya estoy en la última etapa de la recuperación después del suceso que me tocó vivir en Venecia cuando choqué con un compañero, se me desprendió un pedazo de cartílago de una rodilla y tuvieron que hacerme una limpieza”, contó.

Dada su gran experiencia en la selección argentina, que alcanzó su punto máximo con el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014, Romero auguró que el equipo nacional hará “un gran Mundial” en Qatar luego de haber ganado la Copa América el año pasado. “El equipo está muy bien y el hecho de haber ganado un título reforzó la unión del grupo. Se necesitaba para descomprimir”.

El arquero afirmó que actualmente “se está viendo la mejor versión de Leo (Messi)” en el seleccionado “simplemente porque está más grande y piensa mucho mejor las cosas”. También destacó el trabajo del DT Lionel Scaloni , al relativizar su falta de experiencia al momento de asumir el cargo: “Cuando un entrenador convence al jugador, no importa la edad ni la trayectoria”.

Chiquito Romero, en un entrenamiento con la selección

“Chiquito” Romero, subcampeón mundial en Brasil 2014, es el arquero de mayor presencia histórica en el seleccionado argentino con 96 partidos y en la actualidad permanece sin club tras desvincularse del Venecia, donde jugó su último partido ante Sassuolo (1-4), el 6 de marzo de este año .

Está buscando club y como tiene el pase en su poder corre con ventajas para escuchar ofertas. No se sabe todavía con qué club firmará pero sí hay algo seguro: por ahora, no será en la Argentina.