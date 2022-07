Sofía Maccari recibió una nueva medalla de plata luego del robo sufrido en Escobar

La historia de tanto dolor sufrida por la exjugadora de hockey sobre césped Sofía Maccari tuvo un desenlace feliz. La exLeona había disfrutado junto con sus compañeras del segundo puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más allá de la derrota por 3 a 1 en la final ante Países Bajos. Pero la alegría duró poco porque, a menos de un mes de volver del país asiático, sufrió el robo de su presea olímpica. Sin embargo, tras muchos meses de angustia, campaña en redes sociales para recuperarla y hasta una extorsión por parte de los delincuentes, Maccari pudo recuperar ese tesoro personal tan preciado. Sucedió que el Comité Olímpico Argentino (COA) realizó una gestión ante el Comité Olímpico Internacional (COI), que posibilitó que este organismo le enviara una nueva medalla olímpica a la Leona.

Aquel episodio de inseguridad ocurrió en Escobar, cuando dos sujetos ingresaron al auto que conducía Maccari y se lo llevaron junto con todas su pertenencias, entre las que se encontraba la medalla plateada obtenida en Tokio. “Estaba estacionada, viendo si estaba en la dirección correcta, y de golpe, me abrieron el auto dos hombres: uno de cada lado, armados”, contó la jugadora en aquel momento a LA NACION.

Las Leonas con la medalla de Plata lograda en Tokio 2020 Santiago Filipuzzi

Por esta razón, la referente del club San Fernando había iniciado una campaña en las redes sociales para poder recuperar el premio olímpico. Para asegurarse que la campaña tuviera difusión, Maccari arrobó a varias celebridades argentinax para que su reclamo se visibilizara. “Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso: la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos. Un retuit y cualquier info”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero durante esa incesante búsqueda, Maccari comentó que los delincuentes la extorsionaban para regresarle el metal. La jugadora, de 37 años, manifestó que los ladrones esperaban recibir la combinación para entrar en su teléfono a cambio de la medalla. “Me robaron el celular, un iPhone, y me piden la clave para poder desbloquearlo y así me devuelven la medalla. Pero ahí dentro tengo cosas mías: fotos y cosas que no quiero que se vean. Me recomendaron que no les pase nada”, indicó. “Claramente la persona que tiene mi medalla no sabe qué tiene en sus manos. Me manda videos con la medalla y me extorsiona, pero no entiende lo que significa”, expresó en su momento.

La Leona recuperó mucho más que una medalla. Representa la culminación de todo el trabajo realizado y es el premio al esfuerzo, a la dedicación y al sacrificio de muchos años para alcanzar un objetivo. 💙💪🏻@ArgFieldHockey @sofimaccari pic.twitter.com/kQ9FYywL3T — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) July 28, 2022

Luego de casi un año de angustia, la triste historia de Maccari tuvo un final feliz. Gracias a una gestión hecha entre Comité Olímpico Argentino (COA) junto al Comité Olímpico Internacional (COI), pudieron enviarle una nueva medalla a la jugadora de Las Leonas que en aquellos Juegos Olímpicos disputados en Tokio en 2021 lograron la plata tras caer en la final ante Países Bajos por.

Mario Moccia, presidente del COA, dijo: “Estamos muy contentos de haber podido culminar con éxito la gestión que pudimos coordinar con el Comité Olímpico Internacional para que Sofía Maccari recuperara su medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que le sustrajeron unos delincuentes hace prácticamente un año”. También, agregó: “Hoy pudimos devolverle aquí, en el Comité Olímpico Argentino, a Sofía Maccari algo tan importante para una atleta como es una medalla olímpica lograda con tanto esfuerzo. Estamos felices y contentos por Sofía, y por el rol que pudimos cumplir para ayudar a que esto terminara bien”.

Sofía Maccari con su medalla olímpica de Tokio 2020 Archivo

Emocionada por volver a colgarse la medalla de plata la jugadora de 37 años expresó: “Este momento es muy importante para mí, porque representa todo el esfuerzo que uno hace durante mucho tiempo para conseguir esta medalla. De todo corazón quiero agradecerle a toda la gente del Comité Olimpico Argentino, a todos los que ayudaron en las redes sociales y a las chicas del equipo, que me ayudaron a hacer una movilización enorme”. Por último, añadió con mucha alegría: “Agradezco al Comité Olimpico Internacional y al Comité Olimpico Argentino por haberme devuelto esta medalla que tanto quiero. La comparto con las chicas y el cuerpo técnico del equipo”.

La volante, formó parte del proceso que conquistó la Copa del Mundo en Rosario 2010, pero su debut en el seleccionado femenino de hockey llegó un año más tarde en el Trofeo de Campeones logrando la medalla de plata. En 2012, se coronó campeona del Champions Trophy Rosario 2012, celebrado en Rosario, y ese mismo año debutó como atleta olímpica y tras disputar todos los partidos con la celeste y blanca subió al segundo peldaño del podio de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tras quedar fuera del seleccionado nacional por un período de siete años, Carlos Retegui la convocó para incorporarse al equipo que por segunda vez en su vasta historia ganó una medalla de plata, en esta oportunidad, en los juegos Olímpicos Tokio 2020. Sofía Maccari llegó a jugar 60 partidos internacionales con Las Leonas y a los 37 años se retiró al consagrarse campeona del Torneo Metropolitano con San Fernando tras de 19 años de sequía.