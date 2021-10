Racing: la analogía política que utilizó Máximo Kirchner para apoyar a Víctor Blanco

Racing y el FMI. Dos temáticas diferentes que no se pisan en la cotidianeidad, pero tienen un punto en común. Al menos para Máximo Kirchner, que es hincha confeso, y observa al Fondo y al club de Avellaneda en simultáneo. El hijo de la vicepresidente, que pretende que en el club -históricamente ligado al peronismo- vuelva a existir algo de la influencia kirchnerista que se perdió, simplificó la situación económica del país con una analogía futbolera y apoyó a Víctor Blanco. Un dato no menor: el actual mandamás de La Academia también cuenta con el sustento de uno de los sectores más íntimos del larretismo.

Kirchner, que hoy es diputado por la Provincia de Buenos Aires, ya se había mostrado a favor de Víctor Blanco. Sobre su gestión, dijo hoy en el programa radial Pasaron Cosas: “Creo que ha sido más que correcta”.

Máximo Kirchner se mostró a favor de la gestión de Víctor Blanco en Racing: “Creo que ha sido más que correcta”. Prensa Frente de Todos

Su elogio hacia el directivo surgió por una pregunta que le habían hecho sobre los cantos en contra de la dirigencia actual el domingo pasado, durante el encuentro contra Estudiantes que finalizó 1 a 1 con presencia de público por primera vez en más de un año y medio. Kirchner primero bajó la tensión: “Es el primer partido que la gente volvía a la cancha, queríamos ganar”.

La realidad es que quienes estuvieron en la tribuna tuvieron, recién esta semana (y un año más tarde), la oportunidad de manifestarse en contra de la salida de Diego Milito de la gestión deportiva del club, ocurrida en noviembre de 2020, a horas de un partido decisivo. La ruptura de esa fórmula provocó el enojo de muchos hinchas. No obstante, Blanco ganó la elecciones un mes después. Hoy, un año después, el directivo es nuevamente criticado, y cada revés deportivo que sufre el equipo reanima la polémica por aquella separación.

Aquí es donde ingresa Kirchner, que aprovechó la entrevista radial para ratificar su apoyo a Blanco, a quien todavía le quedan 3 años de mandato. “Yo hace tiempo no voy a la cancha, pero sé que el club está ordenado y muy bien económicamente. Hay que acordarse de dónde venía Racing [...] El club ha mejorado y claro que tiene cosas por delante, pero si no hubiera nada por hacer, Víctor Blanco no se hubiera presentado como candidato”, dijo Máximo. Y continuó: “Las demandas de la gente tienen más que ver con una etapa de resultados negativos, que cualquier club lo tiene, que con una mirada integral de la administración de Racing en los últimos años”.

Víctor Blanco fue reelegido como presidente del club en diciembre del año pasado. No obstante, el pasado fin de semana enfrentó varios reclamos por parte de los socios del club Prensa Racing Club

Luego, se tomó un momento para trazar una analogía futbolera con la deuda que acumula el país y la dirigencia de la Academia: “Cuando el Real Madrid quiso a Lautaro Martínez, el club estaba en orden y pudo rechazar la oferta. Lautaro pudo llegar a la primera de Racing y “hacerse”. El hincha lo disfrutó y terminó siendo vendido por una cifra 4 o 5 veces superior a la inicial. Si Racing hubiera estado desordenado en la primera oferta, eso no pasaba”.

“Lo mismo pasa con un país. Cuando estás en una situación de extremo endeudamiento, ahorcado, negociás mucho peor los intereses que tenés que defender. Creo que parte del endeudamiento con el Fondo Monetario y por lo que se le prestó al país tiene que ver con una Argentina que está muy agarrada del cuello para poder esquilmarla de una manera que no sucedería si los números de desendeudamiento fueran otros, y le permitieran a la dirigencia argentina negociar de una manera más libre. Es un ejemplo chiquito, pero lo que hizo el presidente Blanco fue ordenar el club y ponerlo en valor”, ejemplificó.