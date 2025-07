Racing - San Martín, de San Juan, por Copa Argentina: los videos de los goles

La Copa Argentina suele entregar sorpresas. Y Racing sufrió una temprano en su compromiso por los dieciseisavos de final: en La Punta, San Luis, cometió varios errores en defensa y quedó 0-1 contra San Martín, de San Juan.

A los 19 minutos, Horacio Tijanovich le ganó al defensor Facundo Mura y al arquero Gabriel Arias y, tras hacer un autopase de caño ante el chileno, que tardó en salir a achicar por una confusión de su compañero, definió con el arco libre.

El gol de San Martín

¡Gol de San Martín (SJ)! Horacio Tijanovich definió para poner el 1-0 en el arranque del partido. Seguilo por TyC Sports Play acá: https://t.co/ZxEaaKvvjJ📲🖥️#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/V6u7mu4jbB — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 2, 2025

San Martín es dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, que no festejó el tanto. Pero pronto llegó el del empate. El 9 de Racing, Adrian “Maravilla” Martínez, apareció a los 28 minutos con un zurdazo imparable, tras un pase de Santiago Solari al medio. Así, con el tablero 1-1, llegaron al descanso en el estadio Provincial Juan Gilberto Funes.

El primer tanto de Racing

¡LO EMPATÓ LA ACADEMIA! #CopaArgentinaEnTyCSports



Maravilla Martínez marcó la igualdad ante San Martín (SJ) a los 27' de la primera mitad. pic.twitter.com/N8vDeYi6aF — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2025

Pero en la segunda etapa el partido se acomodó a la lógica. A los 27 minutos, un tiro libre en forma de centro ejecutado por el mediocampista Ignacio Rodríguez, que había ingresado poco antes, encontró una salida apresurada del arquero de San Martín, Matías Borgogno, que chocó con su compañero Esteban Burgo. Ciertamente, el defensor había sido empujado por Maravilla Martínez, pero el árbitro, Fernando Echenique, no cobró la infracción. Y entonces Adrián Balboa tuvo bastante despejado el arco para convertir: 2-1 para Racing.

El segundo gol de la Academia

¡LO DIO VUELTA RACING!



A los 72', Balboa puso el 2-1 ante #SanMartín (SJ) en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/06Wd3FA6vQ — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2025

Que al poco tiempo consiguió el tercer tanto y el alivio. A los 33, Bruno Zuculini, desde el mediocampo, habilitó con una pelota alta a Martínez, ante una defensa sanjuanina demasiado abierta. El delantero corrió y definió por arriba, pero Borgogno le adivinó la intención y atajó, aunque a medias. Maravilla tomó el rebote a espalda del arquero y remató cuando la pelota estaba alta, con la única oposición de Tomás Lecanda delante de la línea. Su disparo se convirtió en el tranquilizador 3-1 para la Academia.

La tercera anotación de Racing

¡DOBLETE DE MARAVILLA PARA EL 3 A 1!



Adrián Martínez convirtió el tercero de la Academia para ampliar la ventaja ante San Martín (SJ). Minutos después, el delantero de Racing vio la roja. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/HDB5Q0ySZt — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2025

De todos modos, la noche no terminó con el mejor sabor para Racing. El propio Adrián Martínez fue expulsado, a los 35. Diego “Pulpo” González recibió un pase atrás en la mitad de la cancha, pisó el balón y desairó a Zuculini, y cuando encaró hacia adelante, el goleador le pateó muy tarde la pierna izquierda. Echenique no dudó: le mostró la tarjeta roja directamente.

La patada de Maravilla y la expulsión

¡EXPULSADO MARAVILLA!



A los 81', Echenique le mostró la roja directa al goleador por esta falta sobre el Pulpo González. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/3bhyC0QrRT — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2025

Maravilla se disculpó pronto con el ex futbolista de Arsenal y Boca, pero explicó al árbitro cómo había sido la acción, excusándose. Las repeticiones no dan la impresión de que se hubiera tratado de un puntapié muy fuerte. Tardío, sí, pero no tan violento. En todo caso, Echenique, que estaba muy cerca de la acción, recurrió directamente a la tarjeta roja, con convicción.

Finalmente, Racing se impuso por a San Martín por 3 a 1 y avanzó a la rueda de los octavos de final. En esa etapa, y en una fecha por determinar, se enfrentará con Riestra, que viene de eliminar por penales a Armenio tras un 2-2 en el tiempo regular.