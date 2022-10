Racing, un paso más lejos: frágil en defensa, cedió un empate que le cuesta muy caro en la pelea por el título

Racing empató 3 a 3 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, y allí parece haber dejado sus chances de pelear el campeonato hasta el final. La Academia paga caro su fragilidad defensiva, evidenciada con los nueve goles que sufrió en los últimos tres partidos. Esta vez no le alcanzó el empuje final, con otro gol agónico de Aníbal Moreno. Así, el equipo de Fernando Gago, corta su racha de cuatro triunfos consecutivos en fila y dependerá de que Boca y Atlético de Tucumán flaqueen en este tramo decisivo.

Fue un partidazo en el Norberto Tomaghello. Lo demuestra el resultado: pudo haber quedado para cualquiera de los dos equipos, con casi una decena de situaciones de gol por lado. Lo resume una jugada. Cuando todavía quedaban 15 minutos de partido, Defensa sacó una contra rápida, que terminó con Gabriel Alanis empujando la pelota debajo del arco. Era el 4 a 2 para el Halcón, la última estocada para terminar de sellar la victoria. Pero Fernando Rapallini recibió el llamado desde Ezeiza, para recurrir al VAR: el monitor le devolvió la escena del inicio de la jugada, en el área local, donde Julián López tocó de manera casi imperceptible la pelota con la mano. De gol de Defensa pasó a penal para Racing, que podía igualar el resultado a falta de un buen rato de partido.

Johan Carbonero es marcado por Nicolás Tripicchio Jorge Matías Baravalle - FOTOBAIRES

Se hizo cargo Emiliano Vecchio, el mejor jugador visitante. En el duelo ante Ezequiel Unsain, Vecchio tiró la pelota por encima del travesaño. En la última jugada del partido, el hombre surgido en Rosario Central no tuvo revancha ante el criado en Newell’s: la definición de su tiro libre se fue casi por el mismo sitio que el penal, apenas por encima del travesaño. Y el 3 a 3 no se movió. Esta vez no hubo milagro racinguista. La sensación con la que se fue la Academia de la cancha fue la de haber desperdiciado la chance de pelear por el título.

Más allá de los cambios de nombres que dispuso Fernando Gago, para Racing fue un partido muy similar al de Rosario Central. El amanecer del partido ya avisaba que el negocio para estaba sobre la banda izquierda, con la velocidad de Johan Carbonero para desbordar a Nicolás Tripicchio. Vecchio juntó cal y cemento con su botín derecho y construyó una pared con el colombiano, que centró atrás para la definición de Matías Rojas. Los dos extremos a perfil cambiado que puso Fernando Gago daban respuestas cuando apenas iban 19 minutos de juego. Se gritó mucho en el banco de suplentes visitante, como una manera de sacarse la tensión en este tramo decisivo del torneo, como un anuncio de un partido con ventaja.

Lo mejor del empate entre el Halcón y la Academia

No duró nada. Dos minutos después, casi sin querer, Kevin Gutiérrez convirtió el empate con un centro que se transformó en tiro al arco. Como hizo Rojas, Gutiérrez tampoco gritó el gol ante su exequipo. Cinco minutos después, Gabriel Alanis, el extremo zurdo al que Julio Vaccari ubicó por derecha, convirtió el 2 a 1 tras un centro cruzado de Gastón Togni. Como le había pasado el viernes último ante Central, a Racing le daban vuelta un partido en cinco minutos. No se desesperó la Academia, que a excepción de ese bache donde recibió los dos goles fue el dominador del trámite, con una buena circulación entre sus mediocampistas Moreno, Miranda y Vecchio. Estos dos últimos dibujaron el empate 2 a 2 sobre el final del primer tiempo, en el que pasó de todo pero terminó como al principio: con Defensa y Justicia y Racing empatados.

Gutiérrez y un festejo tibio tras anotar el 1-1 parcial para el Halcón Jorge Matías Baravalle - FOTOBAIRES

El segundo tiempo tuvo el mismo ritmo de ida y vuelta, con llegadas en las dos áreas. Vecchio tenía tiempo para hacerse dueño de la pelota en el visitante y Nicolás Fernández jugaba libre a la espalda de Aníbal Moreno, el mediocampista de Racing. Parecía que el partido caía para Defensa y Justicia, después de que Gastón Togni marcara el tercer gol tras una corajeada de Julián López en la puerta del área. Pero La Academia siempre parece tener una vida más. Zafó de ese cuarto gol anulado por VAR. Y también de la frustración de haber errado el penal. Sobre el cierre, llegó el 3 a 3. Ahora espera que el torneo le de la enésima oportunidad de seguir en la pelea pese a sumar otro traspié. Aunque sabe que cada vez le quedan menos fichas en el paño.