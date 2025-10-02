Racing vs. River, en vivo

Comenzamos el seguimiento al último cruce de los cuartos de final de la Copa Argentina, cuyo ganador enfrentará a Independiente Rivadavia (Mendoza). La ciudad de Rosario aguarda por uno de los clásicos del fútbol argentino y se espera un duelo apasionante. La Academia, que vive un gran presente, sobre todo por ser semifinalista de la Copa Libertadores, se mide ante el Millonario que, de manera contraria, no atraviesa un buen momento. Los dirigidos por Marcelo Gallardo arrastran cuatro caídas en fila y la eliminación en los cuartos de la Libertadores a cuestas. El partido comienza a las 18, se juega en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.