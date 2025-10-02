Racing vs. River, en vivo
Se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, por el pase a las semifinales
Partido con “duelo de hinchadas”
A pocos minutos de la apertura de las puertas, la disposición de las parcialidades será la siguiente. La gente de River ocupará la Popular Sur, y la Platea Río. Por su parte, Racing tendrá disponible la Popular Norte y el sector de la Platea Cordiviola. El operativo de seguridad tendrá a disposición 630 efectivos. Así lo confirmaron desde la organización de Eventos Masivos.
Canje de entradas
Los hinchas de River, que serán cerca de 20.000, se encuentran en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s realizando el canje de las entradas físicas para el duelo que será en el estadio de Rosario central.
La gente comienza a poblar las calles de Rosario
La ciudad de Rosario le dio una cálida bienvenida a ambas parcialidades. Con 27 grados, hay cordialidad en las calles céntricas entre hinchas de ambos equipos. Esto, más allá del “morbo” que envuelve a este partido.
Cómo ver Racing vs. River
El partido es transmitido por TyC Sports y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Racing vs. River
Comenzamos el seguimiento al último cruce de los cuartos de final de la Copa Argentina, cuyo ganador enfrentará a Independiente Rivadavia (Mendoza). La ciudad de Rosario aguarda por uno de los clásicos del fútbol argentino y se espera un duelo apasionante. La Academia, que vive un gran presente, sobre todo por ser semifinalista de la Copa Libertadores, se mide ante el Millonario que, de manera contraria, no atraviesa un buen momento. Los dirigidos por Marcelo Gallardo arrastran cuatro caídas en fila y la eliminación en los cuartos de la Libertadores a cuestas. El partido comienza a las 18, se juega en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.
