Racing vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y River se enfrentan este lunes en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador avanzará a cuartos de final y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Lanús y Tigre. El partido está programado para las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Academia se metió en la primera instancia de eliminación directa tras finalizar en el tercer lugar del Grupo A con 25 puntos, misma cantidad que Unión pero con peor diferencia de gol (+3 contra +7), por lo que el Tatengue quedó segundo. El Millonario, por su parte, terminó en el sexto puesto de la zona B con 22 unidades al igual que Gimnasia de La Plata, al que superó en la tabla por cosechar mejor coeficiente de tantos (+5 contra -2).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de octubre de este año, por los cuartos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Maximiliano Salas. El antecedente más reciente en el Cilindro de Avellaneda, en tanto, es del 14 de diciembre del año pasado, en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional: fue triunfo de Racing por 1 a 0 con un tanto de Salas, que a los pocos meses fue vendido al Millonario.

Racing vs. River: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 24 de noviembre.

: Lunes 24 de noviembre. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Facundo Tello.

Racing vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 19.15 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.74 contra los 2.82 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.05.