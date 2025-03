Racing vs. Santamarina de Tandil, por la Copa Argentina 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Este domingo, desde las 17, Racing y Santamarina de Tandil se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia ganó este año la Recopa Sudamericana, pero aún no logra consolidarse en el plano local, por lo que buscará comenzar el certamen más federal del país con el pie derecho. Marcha noveno en la zona A del Torneo Apertura 2025 con 13 unidades luego de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas en ocho partidos. El conjunto tandilense, por su parte, recientemente inició su participación en el Federal A con dos empates consecutivos: 1 a 1 vs. Villa Mitre y 2 a 2 vs. Círculo Deportivo.

Racing buscará comenzar la Copa Argentina con el pie derecho ante un rival de menor jerarquía Fotobaires

La mejor participación de Racing en la Copa Argentina se dio en la temporada 2011-12, cuando perdió la final disputada en el estadio San Juan del Bicentenario ante Boca, por 2 a 1, por los goles de Santiago Silva y Lucas Viatri (Valentín Viola descontó para el subcampeón). Santamarina, por su parte, es un club con un historial breve en el campeonato integrador de todas las divisiones nacionales, y su mejor recuerdo también data del 2011-12, cuando empató con el xeneize en 32vos de final aunque perdió por penales.

Racing vs. Santamarina: todo lo que hay que saber

32vos de final de la Copa Argentina 2025.

Día : Domingo 23 de marzo.

: Domingo 23 de marzo. Hora : 17.

: 17. Estadio : Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Sebastián Zunino.

Racing vs. Santamarina: cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a los 16vos de final de la Copa Argentina 2025, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.17 contra los 16.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Santamarina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.60.

Gustavo Costas, DT de Racing, planea que su equipo de una muestra de carácter este domingo MAURO PIMENTEL - AFP

LA NACION