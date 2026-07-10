Ranking de los DT mejor pagos del Mundial 2026: en qué puesto está Lionel Scaloni

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Se conocieron cuáles son los sueldos de los entrenadores de la Copa del Mundo, a pesar de que sus equipos se encuentren fuera del torneo
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A tan solo días de que finalice la Copa del Mundo, un evento que no solo llama la atención de los fanáticos del fútbol, muchas personas se preguntan sobre la intimidad de los jugadores y el cuerpo técnico. En este marco, LN+ reveló cuál es el ranking de los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026.
En la parte alta de la tabla de posiciones se encuentra Carlo Ancelotti, el entrenador del seleccionado brasileño, quién percibe una cifra cercana a los 10 millones de euros anuales. Por debajo, aparecen figuras como el entrenador alemán Julian Nagelsmann, con un sueldo de 7 millones de euros, y Mauricio Pochettino, el argentino que se encuentra al frente del equipo de Estados Unidos alcanzó una remuneración de 6 millones de euros.
En el caso de Inglaterra, el alemán Tomás Tuchel se encuentra en uno de los puestos mas altos con una cifra de aproximadamente 5,8 millones de euros, mientras que el español Roberto Martínez, al frente de Bélgica, completaba este grupo selecto con unos 4 millones de euros anuales.
En que puesto se encuentra Lionel Scaloni
En contraste con estas cifras, el entrenador campeón mundial, Lionel Scaloni, figura en la posición número 14 del ranking global. Su salario actual asciende a 2,3 millones de euros por temporada, una cifra que se mantiene por debajo de los estándares financieros que manejan los seleccionados de mayor presupuesto.
La cifra generó sorpresa entre los especialistas, debido a que se trata de un salario bajo si se tiene en cuenta que dirige a la selección campeona del mundo. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia ya adelantó su voluntad de extenderle el contrato al oriundo de Pujato.
Consultado sobre su futuro, el propio entrenador prefirió no adelantar definiciones: “De momento estoy acá en el Mundial y esto dura hasta diciembre. Después, veremos. Respondo lo que todo el mundo sabe. Después nos sentaremos a hablar, tenemos la máxima predisposición”, señaló Scaloni durante una conferencia de prensa en pleno Mundial, para dejar entrever que la continuidad al mando del combinado nacional es una posibilidad concreta.
El ranking de los 20
- Carlos Ancelotti (Brasil): €10.000.000
- Julian Nagelsmann (Alemania): €7.000.000
- Mauricio Pochettino (EE.UU.): €6.000.000
- Thomas Tuchel (Inglaterra): €5.800.000
- Roberto Martínez (Bélgica): €4.000.000
- Fabio Cannavaro (Uzbekistán): €4.000.000
- Didier Deschamps (Francia): €3.800.000
- Ronald Koeman (Países Bajos): €3.000.000
- Marcelo Bielsa (Uruguay): €3.000.000
- Jesse Marsch (Canadá): €2.500.000
- Javier Aguirre (México): €2.500.000
- Gustavo Alfaro (Paraguay): €2.500.000
- Julen Lopetegui (Qatar): €2.400.000
- Lionel Scaloni (Argentina): €2.300.000
- Néstor Lorenzo (Colombia): €2.000.000
- Sebastián Beccacece (Ecuador): €2.000.000
- Luis de la Fuente (España): €2.000.000
- Murat Yakin (Suiza): €1.600.000
- Ralf Rangnick (Austria): €1.500.000
- Zlatko Dalić (Croacia): €1.500.000
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