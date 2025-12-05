RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este sábado desde las las 14.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado desde las 14.30h en el estadio Red Bull Arena, por la fecha 13 de la Bundesliga 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, RB Leipzig viene de empatar ante Borussia Mönchengladbach por 0-0 mientras que Eintracht Frankfurt llega de empatar ante VfL Wolfsburg por 1-1. RB Leipzig suma 26 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Eintracht Frankfurt tiene 21 puntos.
Todo lo que hay que saber
- RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
- Hora: las 14.30h
- Partido correspondiente a la fecha 13 de la Bundesliga 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están RB Leipzig y Eintracht Frankfurt en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol alemán en 2025
La Bundesliga, primera división del fútbol alemán, está integrada por 18 equipos: 15 que permanecieron de la temporada anterior, dos ascendidos desde la 2. Bundesliga y el ganador del repechaje.
El formato del torneo es de liga única: cada equipo enfrenta a los demás dos veces, una como local y otra como visitante, lo que da un total de 34 fechas. El calendario se define por sorteo antes del inicio. La tabla se organiza según los puntos obtenidos y al final de la temporada se determina el campeón, las clasificaciones a copas europeas y los descensos a la segunda categoría.
En cuanto al descenso, los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría, mientras que el ocupe el puesto 16 debe jugar un playoff por la permanencia contra el tercero de la 2. Bundesliga.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
En la Bundesliga, los cuatro primeros equipos de la tabla se clasifican directamente para la Liga de Campeones de la UEFA. El campeón de la Copa de Alemania y el mejor club ubicado que no haya obtenido su lugar en la Champions acceden a la Europa League. Por su parte, el siguiente equipo mejor posicionado y sin cupo en torneos europeos obtiene el pase a la Conference League de la UEFA.
¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. Este reparto puede modificarse según los resultados de la temporada. Si el ganador de la Copa de Alemania también termina entre los cuatro primeros de la liga, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, mientras que el séptimo obtiene el lugar en la Conference League. De esta forma, la Bundesliga ajusta las posiciones europeas para garantizar que todos los cupos sean ocupados.
Otras noticias de Bundesliga
De 0-2 al 6-2. Un fuego que le ganó a un grado bajo cero: el francés que rompió un récord de Bayern Munich
Deslumbra. Batió un récord, al día siguiente fue al colegio y hoy hizo otro golazo: el niño maravilla del fútbol alemán no para
"Sobreviví a la adicción". El ludópata que estuvo preso y recorre los estadios de fútbol para concientizar sobre las apuestas
- 1
Boca vs. Racing: Claudio Úbeda y Gustavo Costas, de amigos a rivales en busca de la final del Clausura
- 2
Mundial 2026: planificación a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro países y fórmulas distintas para cumplir el sueño
- 3
Los árbitros, envueltos en la elección a dedo y el sorteo calificado dentro del polémico fútbol argentino
- 4
Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos