Real Madrid, con el goleador revelación y un Mbappé de regreso para buscar la final ante el mejor: PSG

Mientras Xabi Alonso le da su impronta de director técnico pragmático y atento a los detalles, Real Madrid avanzó a las semifinales del Mundial de Clubes con reminiscencias del ciclo de Carlo Ancelotti, siendo salvado por Thibaut Courtois en la última jugada de los cinco minutos adicionados en el segundo tiempo. El arquero reaccionó con grandes reflejos para arrojarse sobre su derecha y desviar el remate de Sabitzer que entraba junto a un poste y hubiera supuesto el empate de Borussia Dortmund, con la consecuencia de un suplementario.

Fue 3-2 para Real Madrid, que el miércoles enfrentará a Paris Saint Germain por un lugar en la final. Será la primera vez que Kylian Mbappé, autor del tercer gol en su paulatina reinserción tras la gastroenteritis que aun no le permitió ser titular, se medirá con su ex-club, del que se fue en malos términos y con el que mantiene un pleito judicial por una supuesta deuda.

El desarrollo que Real Madrid llevaba con pulso firme se le complicó inesperadamente en los últimos minutos. Lo del resultado no fue más que un susto, pero le quedó el lamento de la expulsión del zaguero central Dean Huijsen, que cometió el penal del segundo gol de Borussia Dortmund. Se queda sin uno de los nuevos puntales defensivos, y volvió a sufrir con la tarjeta roja para un defensor central, como le ocurrió con Asencio en la etapa de grupos.

Mbappé conecta de tijera el centro de Güler y marca el tercer gol de Real Madrid DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Real Madrid sacó una merecida diferencia (2-0) en la primera etapa y en la segunda mantenía el control, sin forzar excesivamente la búsqueda del tercer gol. Pero a los 47 minutos, Maximilian Beir tomó un mal despeje de Antonio Rudiger y marcó el descuento. Inmediatamente, Mbappé, que había ingresado 25 minutos antes, conectó con una tijera un centro de Arda Güler y puso el 3-1. ¿Tranquilidad definitiva? No, al minuto siguiente, penal de Huijsen, Guirassy acortó la diferencia y en la última acción surgió el Courtois gana-partido.

“Todo lo que tuvimos controlado hasta los 80 minutos se descontroló en los últimos 10. En el fútbol a veces parece que no pasa nada y termina pasando de todo”, expresó Xabi Alonso. Consultado por DirecTV, el exconductor de Bayer Leverkusen se refirió a la incorporación de Franco Mastantuono para mediados de agosto, cuando cumplirá 18 años: “Tener un argentino de vuelta en Real Madrid es muy importante, por el vínculo y los grandes jugadores de ese país que ya estuvieron. Por su presente y futuro, a Franco lo estamos esperando con los brazos abiertos”.

No le está llevando mucho tiempo a Alonso acomodar al equipo a sus ideas y pretensiones. Y hasta puede jactarse de la versatilidad que muestra su esquema. Por tercer partido consecutivo repitió la formación, pero en la calurosa tarde de Nueva Jersey hizo un ajuste táctico con los mismos nombres. Pasó de los tres zagueros a una línea de cuatro al adelantar al medio campo a Tchouameni y retrasar en su función de carrileros a Alexander Arnold y Fran García.

El nuevo entrenador también encuentra soluciones y da en la tecla ante eventualidades imprevistas: unos días antes de comenzar el Mundial, Mbappé sufrió una gastroenteritis que obligó a una momentánea hospitalización. Quien debía ser el reemplazante natural, el brasileño Endrick, también fue baja a causa de una lesión en el tendón de la pierna derecha.

Se hizo un lugar para el centro-atacante Gonzalo García, proveniente de las inferiores, la Fábrica, de la que surgen más futbolistas que buscan su futuro en otros equipos cuando orillan los 20 años, que promesan que se asientan en primera. En un club en el que no solo no sobran las oportunidades, sino que cada minuto debe ser aprovechado, García está haciendo del Mundial su plataforma de despegue: puso en marcha la victoria, marcó el cuarto gol en cinco titularidades, y en el que no anotó (contra Pachuca), dio una asistencia.

De niño, Gonzalo García tuvo una conexión con la Argentina. Por el trabajo de sus padres estuvo radicado un tiempo en nuestro país y a los 8 años jugó en Santa Bárbara, Tigre.

Con otro dibujo, Real Madrid fue compacto, asumió el control del juego y pronto abrió una profunda vía de ataque por la izquierda, donde Fran García se proyectaba para asociarse con Vinicius y Güler, que esta vez no tuvo el timón del juego desde el círculo central. El dominio de Real Madrid obligó a Borussia Dortmund a replegarse en una defensa más poblada que segura, con poca presión sobre el rival.

No se habían cumplido 10 minutos y Fran García ya había cruzado dos pases al área que descubrieron las grietas alemanas. Una de esas asistencias no llegó a ser conectada por Gonzalo García, que no falló cuando llegó un envío de Güler desde ese sector: abrió su pie derecho para definir a un toque, con el manual del goleador.

Serhou Guirassy, delantero de Borussia Dortmund, reclama una infracción; Courtois no se hace problema Adam Hunger - FR110666 AP

Fue un comienzo de partido plácido para Real Madrid, llevaba las riendas, nada que ver con aquella primera etapa de la final de la Champions League que ambos equipos disputaron hace dos años, cuando Borussia Dortmund puso en serios aprietos a Real Madrid, que salió a flote con ese sello tan característico que tenía el equipo de Ancelotti en circunstancias adversas.

El despliegue de Real Madrid tuvo recompensa antes de los 20 minutos, en una acción que conectó a sus laterales: centro rasante de Alexander Arnold -ya había dado la victoria sobre Juventus- y definición de Fran García, que anticipó a una defensa demasiada estática.

Tenía todo encarrilado Real Madrid, pero su cierre del partido fue a puro sobresalto. Ante Borussia Dortmund no lo pagó caro, pero frente a Paris Saint Germain, el mejor equipo del momento, la historia puede ser muy distinta.