Real Madrid: Federico Valverde esperó fuera del Bernabéu a Alex Baena, de Villarreal, para darle una trompada

El miércoles, Real Madrid vivía una fiesta. Una remontada de ensueño nada menos que en el estadio del clásico rival, Barcelona, con una paliza por 4-0 y una exhibición de Vinícius Júnior y Karim Benzema, que logró un triplete, para alcanzar una nueva final de Copa del Rey. Pero pronto el club de la capital española volvió a la realidad de La Liga, en la que tiene demasiado lejos la vanguardia y ha perdido varios puntos frente a adversarios de mucho menor estatura. Este sábado no fue la excepción, en un partido que se le escapó contra Villarreal y perdió por 3-2.

Sin embargo, lo más resonante ocurrió fuera del campo de juego, en un episodio que promete tener secuelas durante la semana. El protagonista principal fue el volante Federico Valverde, que según revelaron medios españoles fue a la zona de los ómnibus, fuera del estadio, para esperar al jugador Alex Baena y darle una trompada en la cara, mientras el futbolista de Villarreal miraba su teléfono. “Dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo”, le espetó, supuestamente, el sudamericano de 24 años al europeo de 21.

Valverde y Baena protagonizaron algunos cruces durante el partido, alimentando un historial que viene de un encuentro por Copa del Rey. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Al principio el motivo por el que el uruguayo fue a atacar a Baena no era claro, pero con el tiempo fueron surgiendo varios detalles que otorgaron contexto a la situación. Según fuentes cercanas al mediocampista, la disputa lleva gestándose desde que ambos clubes se encontraron en los octavos de final de la Copa del Rey, en enero. En un triunfo del merengue por 3-2, Baena cometió una infracción contra Valverde, y luego fue a él y disparó: “Llora ahora, que tu hijo no va a nacer”, acompañando la frases con gestos de llanto. Aludía a las complicaciones que sufría la mujer de Valveder, la periodista argentina Mina Bonino, embarazada de su segundo varón.

El número 15 no pasó aquel hecho por alto, y cuando se reencontraron en la liga de España volvieron a cruzarse, después de que el uruguayo ingresara desde el banco de suplentes. Eso derivó en el ataque a la salida del Santiago Bernabéu. “Fede nunca tiene problemas con nadie y esto ha sido por algo gravísimo que viene de antes”, aseguraron integrantes de la familia del jugador al diario Marca. Según informaron testigos, la policía se encontraba cerca de donde ocurrió el altercado, que fue captado por cámaras de seguridad, por lo cual Baena puede denunciar penalmente a Valverde.

Por lo pronto, el hombre de Villarreal acudió a las redes sociales para negar haber dicho semejante cosa en aquel partido de Copa del Rey. “Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO”, aseveró Baena en Instagram.

Antes de aquel choque por Copa del Rey se había rumoreado que Bonino corría riesgo de perder su embarazo, pero en aquel momento la familia de Valverde mantuvo silencio al respecto. No obstante, a mediados de febrero la periodista dio una buena noticia: “Después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: el bebé está bien”, anunció en su cuenta de Twitter. Y explicó por qué había guardado el secreto: “No fui capaz de desmentirlo, porque eso era lo que creíamos que sucedería. Era incompatible con la vida. Nos preparamos durante un mes para lo peor”.

La agresión de Valverde a Baena estuvo asociada a los problemas que transitó su mujer, Mina Bonino, en el embarazo de su segundo hijo.

Posteriormente, en Instagram habló en profundidad sobre el problema que transitó su niño por nacer: “A la semana 13 de gestación me hice un ADN fetal para saber el sexo del bebé, porque las ecografías y el screening había dado muy bien entonces en ese sentido me quedé tranquila. Para sorpresa mía y de todos los médicos el ADN fetal arrojó una trisomía incompatible con la vida. Casi no hay casos clínicos de la trisomía 3, por eso pensaron que se trataba de un error, ya que al ser tan incompatible suelen abortarse espontáneamente antes de la octava semana”, explicó Bonino, que después aclaró: “El bebé está bien. Es un embarazo que se tiene que controlar más, pero de a poco empezando a disfrutar y a valorar todo porque durante este tiempo lo único que hice fue leer y leer todo de genética y te das cuenta que tener un hijo sano es la bendición más grande que podés tener, porque realmente la genética es un mundo”.

