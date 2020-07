Sergio Ramos apenas toca la pelota. Detrás suyo, el francés Karim Benzema se apresta a rematar al gol. La ejecución del penal fue invalidada por invasión conjunta de jugadores de Real Madrid y Villarreal. Crédito: Imagen de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 20:11

Real Madrid vencía 1-0 a Villarreal en el Alfredo Di Stéfano y acariciaba el título de la Liga de España. En un ataque, Sergio Ramos, capitán blanco, fue hasta el área rival, soltó la pelota y cayó desplomado. El árbitro, el canario Alejandro Hernández Hernández, apuntó hacia el círculo del penal. El VAR ni siquiera lo llamó para avisarle, por un lado, que no hubo contacto entre el defensor-atacante de los madrileños y su marcador. Y, además, que la jugada parece ser fuera del área.

El polémico penal a Sergio Ramos y la doble ejecución

Como si no hubiera suficiente polémica en torno a las decisiones del VAR con el Real Madrid, el penal también generó posiciones encontradas. Porque a Ramos y su compañero Karim Benzema se les ocurrió emular a Lionel Messi y Luis Suárez y ejecutar un penal de a dos: el rosarino y el uruguayo lo habían hecho el 14 de febrero de 2016, en la goleada de Barcelona al Celta de Vigo (6-1). En un penal para el equipo blaugrana, Messi no pateó directamente al arco, sino que dio un pase al vacío hacia su derecha, por donde entró Suárez para convertir. El gol era perfectamente válido porque Suárez, en el momento de hacerse el pase, estaba detrás de la línea de la pelota. Si bien no es una ejecución habitual, tiene sus antecedentes, como un penal que ejecutó el legendario Johan Cruyff en 1982 para Ajax.

Aquel penal de Messi y Suárez

En este caso, Ramos apenas tocó la pelota para que el delantero francés definiera a un palo del arquero de Villarreal. Los jugadores blancos festejaron, pero Hernández Hernández, sin dudar, anuló el disparo. Y ordenó su repetición.

El francés Karim Benzema se apresta a patear el penal que le dará el título a Real Madrid. Antes había ensayado una doble ejecución con Sergio Ramos, pero falló por una invasión y debió repetirla. Crédito: @realmadrid

Ahí se le fueron al humo los jugadores de Villarreal. Estaba claro que Benzema (de Real Madrid) había ingresado en el área antes de que Ramos lo habilitara. En ese caso, como la ejecución del penal no termina en gol (Ramos elige dar un pase hacia adelante en lugar de rematar al arco), lo más lógico hubiera sido reiniciar el juego con un tiro libre indirecto para Villarreal. Pero las imágenes asisten a Hernández Hernández, el árbitro del partido: no solo el delantero francés incumplía la regla. También invadieron el área Mario Gaspar y Rubén Peña, de Villarreal, además de Daniel Carvajal, de Real Madrid.

En casos como este, cuando hay invasión de los dos equipos, el penal debe repetirse, independientemente de lo que haya ocurrido con el resultado final. Da lo mismo si es atajado, errado o convertido. Fue lo que decidió el árbitro principal, pese a las quejas de los futbolistas de Villarreal y a los gestos del entrenador del Submarino Amarillo, que no podían entender en la cancha las decisiones arbitrales. Ya habían mostrado su desaprobación por la sanción del penal y el reclamo continuó cuando ordenaron la segunda ejecución. Esta vez, Benzema no falló y le dio el segundo gol a su equipo; un gol que vale un título de liga.