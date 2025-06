Real Madrid presentó a Trent Alexander Arnold: “Quiero formar parte de los futuros éxitos”

El lateral inglés Trent Alexander-Arnold se presentó en sociedad como nuevo futbolista de Real Madrid. Tomó el micrófono y habló en español, para sorpresa de todos. No fue la única novedad en su primer día vestido de blanco: también anunció que desde hoy será “Trent”, a secas. Proviene de Liverpool, el club de toda su vida, y aseguró que el equipo de la capital española significa una “enorme oportunidad” en su carrera.

“Es muy emocionante para mí, es un día que llevo esperando mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de estar aquí, es un sueño, hay mucho trabajo por delante, estoy emocionado por empezar inmediatamente”, dijo el futbolista inglés, que retomó su lengua materna a la hora de responder a las consultas de los periodistas presentes en Valdebebas, donde se entrena su nuevo equipo.

💫 @TrentAA, presentado como nuevo jugador del Real Madrid. #WelcomeTrent — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2025

“Crecí viendo ganar al Real Madrid, no me extraña verlos ganar títulos. Es un equipo que tiene mentalidad de ganar, estoy deseando empezar”, adelantó. Y agregó: “Jugar en el Real Madrid no es algo que puedas soñar, porque está más allá de la realidad para muchos jugadores, solo un puñado de jugadores ingleses jugaron aquí, eso es muy emocionante. Con 10 años no pensaba en llegar aquí hoy, estaba centrado en aprender y jugar lo mejor posible”, relató sobre sus primeros pasos y su llegada a Liverpool. Siempre con el sueño de trascender...

Antes de viajar a la capital española, Alexander-Arnold se empapó de la actualidad madridista gracias a Jude Bellingham, compañero en la selección inglesa y también futbolista del equipo blanco. “Mucha gente piensa que ha tenido un papel importante, pero el club no necesita presentación, es una oportunidad enorme, y es el momento adecuado”, aseguró.

Incrédulo por cumplir su anhelo desde pequeño, el inglés continuó: “Es algo por lo que me tengo que pellizcar, es un sueño. Espero empezar con el pie derecho ganando algún título”, aventuró. Y reconoció que sólo Real Madrid podía tentarlo para salir de la ciudad de los Beatles: “Si en algun momento me iba del Liverpool, era para ir al Real Madrid, era el único club para mí. No fue fácil tomar la decisión, pero en un momento determinado tenés que tomarla”, postuló.

También se refirió a la comunicación que tuvo con Xabi Alonso, ex figura de Liverpool y quien ahora será su nuevo entrenador en España: “Hemos hablado un poco, es bueno tener comunicación. Estar trabajando con él es un sueño hecho realidad”, admitió.

El respeto por Carvajal

Alexander-Arnold dejó en claro que quiere debutar lo antes posible con su nuevo equipo: “Ser capaz de jugar ya es increíble, es un logro en sí mismo, pero eso lo decide el entrenador. Tengo que entrenar bien, si me dan la oportunidad lo aprovecharé”, adelantó. Y se refirió a Dani Carvajal, el lateral derecho español con quien competirá por ganarse minutos: “Es un jugador fantástico, ganó muchos trofeos, fue parte de equipos con éxito, solo tengo respeto a nivel de club y país. No se consigue sin talento ni sin trabajar duro, mucho respeto”, elogió.

El inglés Trent Alexander Arnold, durante su presentación como nuevo jugador de Real Madrid, club con el que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031 Manu Fernandez - AP

El lateral inglés recordó su primer contacto con Real Madrid, que data de los tiempos de David Beckham como futbolista insignia del equipo. Los famosos “galácticos” entre los que estaba, por supuesto, el portugués Cristiano Ronaldo: “En ese momento era el mejor jugador del mundo, eso fue muy importante”, dijo el flamante refuerzo de Real Madrid. En su presentación hubo una novedad: vestirá la camiseta número 12 y no tendrá estampado su apellido, sino su nombre “Trent”, a secas. ¿La razón? La explicó el futbolista: “Cuando viajo por Europa, mi nombre es algo complicado, así que pensé en simplificarlo con Trent a la espalda”, afirmó entre risas.

El lateral inglés fue contratado por Real Madrid el 30 de mayo, luego de firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2031 (seis temporadas). Había una negociación en curso y fue el propio futbolista el encargado de comunicar que no seguiría en Liverpool, el club que lo formó. Salió libre de la ciudad de los Beatles y llegó con el pase en su poder a la Cibeles.

La banda derecha de Real Madrid precisaba nuevos inquilinos luego de la salida de Lucas Vázquez, quien jugará el Mundial de Clubes y, al igual que Luka Modric, dejará el club. El último lateral diestro contratado por el club había sido Álvaro Odriozola (Real Sociedad) en 2018. Dani Carvajal, que será uno de los capitanes del plantel y es el otro 4 del equipo, se recupera de una triple rotura en su rodilla derecha.

(Con información de la agencia DPA).