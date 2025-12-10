Endrick, de cargar con el peso de ser “el nuevo Pelé” a perder el brillo y la continuidad en Real Madrid

Hace tres temporadas, en diciembre de 2022, el mundo del fútbol se derretía en elogios hacia el joven delantero brasileño Endrick, por entonces en Palmeiras y de 16 años. Ya se sabía que en julio de 2024, cuando tuviera 18 años, se incorporaría al poderoso Real Madrid a cambio de 72 millones de euros.

“Es el nuevo Pelé”, se aventuraron a sentenciar algunos osados. Ocurrieron muchas circunstancias desde entonces. Hoy, el futbolista está prácticamente sin lugar en el club merengue y su rostro afligido en el banco de suplentes es una postal que se repite una y otra vez.

Endrick, en el centro del entrenamiento en Valdebebas, durante la sesión del equipo antes de medirse este miércoles con Manchester City, por la Champions League PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Muchos le recomiendan que deje la Casa Blanca, que emigre a un destino en el que pueda lograr continuidad (y alegría). Según distintas versiones, Olympique de Lyon inició conversaciones con Real Madrid para incorporar al delantero de 19 años -en calidad de cedido a préstamo- a partir de enero, durante el mercado de invierno en Europa.

Carlo Ancelotti, extécnico del Madrid, pero ahora al mando de la selección brasileña, no lo incluyó en la convocatoria de noviembre y también le aconsejó al salir del club blanco. “Es importante para Endrick volver a jugar. Hablé con él al inicio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien. Tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor, hablar con el club y decidir qué le conviene”, respondió el italiano Ancelotti en la revista brasileña Placar.

Es verdad que Endrick estuvo durante un tiempo inactivo por molestias musculares, pero ya está recuperado. Sin embargo no actúa, no entra en la consideración del -ahora discutido- DT de Real Madrid, Xabi Alonso. El joven sudamericano sólo suma once minutos esta temporada y una expulsión... que encima fue por protestar desde el banco. La roja directa la recibió el domingo en el minuto 90, por quejas al cuarto árbitro en el agitado final de la derrota 2-0 del Madrid ante Celta, en el Bernabéu. Únicamente acumula once minutos en todas las competiciones, disputados ante Valencia (4-0 para los blancos, el 1° de noviembre), lejos de los 848 minutos que jugó en su primer año en la capital española, con siete goles en los 37 partidos que lo utilizó Ancelotti.

Endrick, a los 16 años, todavía como destacado delantero juvenil de Palmeiras, antes de incorporarse a Real Madrid FABIO MENOTTI

Endrick Felipe Moreira de Sousa siguió los pasos de sus compatriotas Vinícius Jr. y Rodrygo, atacantes reclutados por Real Madrid todavía menores, a cambio de sumas astronómicas y que se incorporaron al cumplir los 18 años, conforme la normativa de fichajes internacionales de FIFA. En su momento se lo sumó para que desplegara su creatividad, potencia y desfachatez.

Sin embargo, se apagó, se angustió. Este año, Endrick fue más notorio por las noticias de su casamiento con la modelo Gabriely Miranda y las fotos románticas que publicaron en sus redes sociales que por sus logros futbolísticos. Perdió totalmente el protagonismo, algo que alarma al jugador con miras al próximo Mundial: si continúa sin jugar, parece muy poco probable que integre la lista definitiva del DT Ancelotti.

Parte de la producción de fotos del casamiento del futbolista Endrick y la modelo Gabriely Miranda

“Está claro que me gustaría que hubiese tenido minutos -dijo Xabi Alonso-. Pero los contextos de los partidos han sido muy ajustados desde que Endrick se recuperó (de la lesión muscular). Está entrenándose bien, está preparado, pero se tiene que dar el momento”.

Real Madrid, encima, navega aguas agitadas. Antes de recibir a Manchester City este miércoles, por la Champions League, el equipo español suma dos victorias en los últimos siete partidos. Kylian Mbappé es la única buena noticia en el club, con 25 goles en 21 partidos, máximo goleador en la Liga y en la Champions. Por detrás, ni Vinicius ni Rodrygo (ni tampoco el argentino Franco Mastantuono) rinden al nivel esperado. El contexto no lo ayuda a Endrick; al contrario, parece hundirlo.

Peligra el lugar de Endrick en la selección de Brasil ya que no tiene continuidad en Madrid; el DT Ancelotti le recomendó emigrar a otra institución Julio Cortez - AP

En medio de una situación de apatía e incertidumbre, el entorno de Endrick no colabora. Su padre, Douglas Sousa, realizó un posteo en Instagram que hizo ruido. Utilizó una cita bíblica que pareció dirigida tanto a su hijo como al cuerpo técnico: “Quien se enaltece será humillado; y quien se humilla será enaltecido”. No es la primera vez que el papá del futbolista hace publicaciones en las redes sociales: durante el último Mundial de Clubes, escribió “Tu estrella seguirá brillando, aunque algunos intenten apagar tu luz”. Lo concreto, más allá de las opiniones internas o periféricas al club merengue, es que la actualidad de Endrick es pobre y lejana a las grandes expectativas que generó en Palmeiras.