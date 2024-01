escuchar

Real Madrid, líder de la Liga de España junto a Girona, recibe este miércoles a Mallorca por la 19ª fecha con el objetivo de continuar en lo más alto de un certamen que promedia su curso. El encuentro inicia a las 15.15 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu y lo arbitra Alejandro Muñiz Ruiz.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto local con una cuota máxima de 1.29 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate cotiza a 6.80.

Cómo ver online Real Madrid vs. Mallorca

El encuentro se transmite en vivo por DSports, por lo que también se puede sintonizar en la plataforma digital DGO -requiere ser cliente del cableoperador. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

DGO (DSports).

Canchallena.

El Merengue es uno de los punteros del torneo con 45 unidades gracias a 14 victorias, tres empates y solo una caída. De sus último seis cotejos, ganó cinco e igualó uno ante Betis. Recientemente el entrenador Carlo Ancelotti renovó su contrato por dos año más, por lo que continuará hasta junio de 2026 y ahuyentó los rumores que lo vinculaban a la selección de Brasil. “Mi contrato se acababa el 30 de junio. El club lo ha decidido ahora porque está contento con nuestro trabajo. No sé si será mi última etapa en un banquillo. No sé qué pasará cuando acabe aquí. El 2026 puede que también siga aquí, dependiendo del éxito que tenga. Quiero ser entrenador del Madrid hasta el 2026 y ojalá pueda seguir siéndolo en 2027 y 2028, porque me quiero quedar aquí”, manifestó el italiano.

Mallorca, por su parte, se ubica 14° con 18 puntos gracias a apenas tres triunfos, nueve pardas y seis derrotas y, aunque no está comprometido con el descenso porque está cinco unidades por encima, no puede relajarse. El plantel lo conforma Pablo Maffeo, español de madre argentina convocado por Lionel Scaloni para la última ventana de las eliminatorias sudamericanas, quien es probable sea titular en el elenco visitante para visitar a la Casa Blanca.

El historial entre ambos clubes favorece ampliamente a Real Madrid, que se impuso en cuatro de los últimos cinco encuentros. Sin embargo, la última vez que se vieron las caras fue en febrero del año pasado por la Liga de España 2022/23 y ganó Mallorca 1 a 0.