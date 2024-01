escuchar

Es uno de los campeones del mundo y es un titular habitual en un equipo de primera línea como Atlético de Madrid, en la liga española. La referencia es para Nahuel Molina, el lateral derecho que anotó uno de los goles del seleccionado nacional en la conquista del Mundial de Qatar, y que en estos días completará la renovación de su contrato con el club colchonero, con una cláusula de rescisión que se elevará a casi 100 millones de euros.

De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, es un hecho que Molina acordará un nuevo contrato con el Aleti. De rendimiento ascendente, el lateral es considerado uno de los defensores imprescindibles en el plantel del ‘Cholo’ Diego Simeone. Las negociaciones se extendieron durante varias semanas, pero los términos más importantes ya se cerraron y se prevé que Molina ampliará su vínculo con el club de la capital español hasta 2028. Según Romano, “la cláusula de rescisión podría ser superior a los 70 millones de euros iniciales, y después de la ronda final de conversaciones podría estar más cerca de los 100 millones” de la moneda europea.

Nahuel Molina y un ataque frente a Celtic por la Champions League; el lateral es un titular habitual en el equipo de Simeone OSCAR DEL POZO - AFP

Llegado a Atlético de Madrid en 2022, Molina firmó entonces por cinco temporadas. por cinco años, por tanto, actualmente tiene contrato hasta el 2027. El traspaso fue importante y eso hizo que el contrato fuera menor. Por esta situación, ahora, el Atleti, le mejora las condiciones, le sube la cláusula y la larga el contrato hasta 2028.

Molina, integrante del seleccionado que ganó la Copa América de Brasil 2021, el Mundial de Qatar y la Finalissima 2022, se mantiene entre los titulares de la selección nacional de cara a la próxima Copa América de los Estados Unidos, en un puesto en el que tiene como competidores a Gonzalo Montiel (que recuperó terreno como titular en Nottingham Forest), y algo más atrás, a Pablo Maffeo, el lateral de Mallorca que fue convocado por Scaloni para la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Nacido en Córdoba y formado en Boca, Molina sólo jugó un puñado de partidos en el Xeneize. Luego fue cedido a Defensa y Justicia y a Rosario Central, y en plena pandemia emigró a Udinese en septiembre de 2020. Ya en Italia, descolló con 10 goles y 7 asistencias en 68 encuentros, lo que derivó en las primeras citaciones de Lionel Scaloni para ser parte del seleccionado nacional y en estar bajo la lupa de varios clubes de Europa. A fines de julio de 2022 se acordó el traspaso a Atlético de Madrid, que pagó 15 millones de euros por su ficha.

Vale la pena recordar todo lo que Molina atravesó junto con su padre. Como lejos estuvieron de forzar una salida del club al que había llegado con 11 años desde Embalse (Córdoba), ambos se fueron mascullando bronca. En mayo de 2021, el lateral decía en una entrevista con LA NACION: “Se dio de una manera que no me gustó. Nunca pudimos arreglar el contrato, fue el momento más amargo de mi carrera. No me peleé con nadie, nunca tuve un problema, conozco a todo el mundo, no solo a los dirigentes. Me hubiese gustado jugar muchísimo más”.

Nahuel Molina y uno de sus goles para Atlético de Madrid; en este caso, contra Rayo Vallecano THOMAS COEX - AFP

En esa misma época, su papá Hugo subía los decibeles contra los dirigentes de Boca: “Fui a una entrevista cuando recién entraba la comisión nueva, el grupo de Román (Riquelme), Cascini, Bermúdez y el Chelo Delgado. Con 22 años le ofrecían un contrato como si fuera el primero que firmaba. Hicimos dos contrapropuestas y lo mandaron a entrenarse con la reserva. Nahuel quería sacarse las ganas de jugar y afirmarse en Boca. Eso se lo dijo por teléfono a Cascini. Pero esta gente no te escucha, te decían ‘es esto, o nada y te vas a entrenar con la reserva’. Ellos piensan que como venimos del interior somos nada y están equivocados. Son muy soberbios”.

Boca no lo supo valorar, pero sí lo hizo Udinese, uno de los clubes europeos con un scouting muy afinado para detectar en los mercados emergentes, contratar a bajo costo, potenciar en la cancha y vender con un importante plusvalía. Dos temporadas después de haber puesto por primera vez un pie en Europa, Molina, por un expreso pedido de Diego Simeone llegó al Atlético de Madrid, con la misión de de cubrir el hueco que dejó la partida del inglés Kieran Trippier. Así, el Cholo le ganó al interés que habían mostrado otros clubes, entre ellos Juventus, y confió en un lateral de características similares a las de Juanfrán, un insustituible en sus primeros años en el banco del Aleti. Con buenos rendimientos, Molina tiene todo para continuar varias temporadas más en un grande de Europa.

LA NACION