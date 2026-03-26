Italia en el repechaje, en vivo: el minuto a minuto de todos los partidos de Europa camino al Mundial 2026

La selección Azzurra tiene como objetivo regresar a un Mundial luego de 12 años y quien más siente la presión de las ausencias es su entrenador Gennaro Gattuso. “Este es el partido más importante de mi carrera. Siento que llevo a todo un país sobre mis hombros”, fue la categórica respuesta de Gattuso en relación al encuentro que este jueves Italia disputará frente a Irlanda del Norte, en Bérgamo, a las 16.45 de la Argentina.

“Ya no puedo dormir, a las cuatro y media de la mañana soy un murciélago. No voy a negar que en los últimos siete meses escucho todos los días ‘Señor, llévenos al Mundial’... la presión es enorme”, expresó el entrenador, que dio una pauta del estado de ansiedad que vive el calcio. La prensa italiana refleja que el retroceso de la selección en los últimos años se debió a la escasez de jugadores de jerarquía y al bloqueo que sufren futbolistas de nivel intermedio al no alcanzar los objetivos mínimos, como es el de la clasificación a un Mundial.

Gennaro Gattuso, entrenador de la selección de Italia LaPresse - LaPresse