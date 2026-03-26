Italia en el repechaje, en vivo: el minuto a minuto de todos los partidos de Europa camino al Mundial 2026
De 16 selecciones del Viejo continente, sólo cuatro estarán en la Copa del Mundo
Turquía sigue en camino
Derrotó 1 a 0 a Rumania con el gol marcado por Ferdi Kadıoglu, volante de Brighton. De este modo, la selección dirigida por Vincenzo Montella se clasificó a la final del repechaje C y se medirá el martes ante el ganador del cruce entre Eslovaquia-Kosovo por un ligar en el mundial. Los rumanos se quedaron afuera de la copa del mundo.
Nerviosismo en Italia
La selección Azzurra tiene como objetivo regresar a un Mundial luego de 12 años y quien más siente la presión de las ausencias es su entrenador Gennaro Gattuso. “Este es el partido más importante de mi carrera. Siento que llevo a todo un país sobre mis hombros”, fue la categórica respuesta de Gattuso en relación al encuentro que este jueves Italia disputará frente a Irlanda del Norte, en Bérgamo, a las 16.45 de la Argentina.
“Ya no puedo dormir, a las cuatro y media de la mañana soy un murciélago. No voy a negar que en los últimos siete meses escucho todos los días ‘Señor, llévenos al Mundial’... la presión es enorme”, expresó el entrenador, que dio una pauta del estado de ansiedad que vive el calcio. La prensa italiana refleja que el retroceso de la selección en los últimos años se debió a la escasez de jugadores de jerarquía y al bloqueo que sufren futbolistas de nivel intermedio al no alcanzar los objetivos mínimos, como es el de la clasificación a un Mundial.
Otro gran cambio que se decidió en Italia fue el cambio de la localía. ¿Por qué se juega en Bérgamo? Tradicionalmente, Italia juega sus partidos internacionales por todo el país, y desde principios de 2022 ha jugado en 11 estadios diferentes como local. Los partidos más importantes suelen disputarse en el San Siro de Milán o en el Estadio Olímpico de Roma, ambos con capacidad para más de 70.000 espectadores, pero no en el caso de la semifinal del repechaje del Mundial contra Irlanda del Norte. Los italianos eligieron un estadio con una capacidad de tan solo 24.900 espectadores y donde solo han jugado una vez desde 2022, para su partido más importante en cuatro años porque según ellos “Bérgamo y Atalanta son un buen ejemplo para el fútbol europeo. Es un estadio bonito y un lugar importante para el fútbol italiano”, declaró el periodista italiano Daniele Verri. “Es un estadio pequeño con un buen ambiente. Si el partido se pone reñido, la gente se hará oír.”, agregó.
Modo de disputa
Son cuatro repechajes con dos partidos cada uno. El repechaje A tendrá los siguientes duelos: Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia & Hezergovina. Los dos ganadores se medirán el próximo martes 31 en una especial de final y el ganador jugará la copa del mundo. En este caso, el que se quede con la serie estará en el grupo B con Canadá, Qatar y Suiza. En el repechaje B juegan Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania. El cruce entre los ganadores también será el ganador irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Por el repechaje C ya juegan Turquía y Rumania, el único de los duelos del primer turno. A las 16.45, de la Argentina, se miden Eslovaquia vs. Kosovo y el martes también será la definición. Quien se quede con ese duelo irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia. Por último, en el repechaje D por un lado juegan Dinamarca vs. Macedonia del Norte. Por el otro, República Checa vs. Irlanda. El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea. del Sur.
Gol de Turquía
Ferdi Kadıoğlu recibió un gran pase de Arda Güler y estableció el 1 a 0 ante Rumania a los ocho de la segunda parte. Con esta victoria, los turcos se aseguran el partido del próximo martes.
¡¡GOLAZO DE TURQUÍA!! Kadioglu recibió en el área y definió pero... ¡Atención a la TREMENDA ASISTENCIA de ARDA GULER! para el 1-0 vs. Rumania.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026
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Comenzó el primero de los ocho partidos
Turquía y Rumania juegan el primer duelo correspondiente al repechaje C. El duelo se disputa en el Tüpras Stadyumu, casa de Besiktas, en la ciudad de Estambul. Al término de la primera parte empatan 0 a 0. En todos estos partidos habrá prórroga de 30 minutos y desempate por penales en caso de igualdad
El ganador de este partido se medirá ante que que se quede con el duelo entre Eslovaquia y Kosovo, que se disputará en el segundo turno. El vencedor del repechaje B irá al Grupo F, con Países Bajos, Japón y Túnez.
Cómo ver online los partidos
Los partidos pueden seguirse por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 14 Turquía vs. Rumania. ESPN 2 y Disney+
- 16.45 Italia vs. Irlanda del Norte. ESPN 2 y Disney+
- 16.45 Gales vs. Bosnia-Herzegovina. ESPN 3 y Disney+
- 16.45 Ucrania vs. Suecia. Disney+
- 16.45 Polonia vs. Albania. Disney+
- 16.45 Eslovaquia vs. Kosovo. Disney+
- 16.45 Dinamarca vs. Macedonia del Norte. Disney+
- 16.45 Chequia vs. Irlanda. Disney+
Bienvenidos a la cobertura al instante de los repechajes europeos
Comenzamos el seguimiento de los ocho encuentros correspondiente a los repechajes de la UEFA con la mira en la máxima cita del 2026. Son cuatro repechajes con las llaves definidas. Los ocho ganadores de estos primeros cuatro cruces deberán disputar un duelo el próximo martes. Los cuatro vencedores se clasificarán a la copa del mundo.
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