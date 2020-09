Premier League: una nueva era para los datos en el fútbol Crédito: captura de video

El inicio de la temporada 2020-2021 de Premier League alumbró una nueva sociedad que robustece el análisis del juego basado en los datos. Se trata de la unión de Stats Peform con Second Spectrum, dos compañías que ya ofrecían servicios para la Premier League pero que ahora alimentarán un nuevo sistema de métricas que estarán disponibles para los clubes, los fanáticos y la propia liga. Stats Perform captura todos los datos de incidencias del juego mientras que Second Spectrum ofrece tracking y visión artificial de todo lo que sucede en el campo, para crear soluciones en video con coordenadas precisas de cada jugador y de la pelota de hasta 25 veces por segundo.

Esta unión implica un avance en la manera de generar conclusiones que surgen del campo de las analíticas deportivas. Los datos del juego ahora confluirán en un "feed" de video enriquecido por algoritmos que le darán otro contexto a esas métricas de cantidad de pases, eficacia y posición de los futbolistas al momento de construir el juego. La alimentación de situaciones del juego con el tracking óptico incluye una amplia gama como presión, velocidad de tiro, cuál podría ser un pase ideal de acuerdo a cómo se desarrolla la jugada y los movimientos de los jugadores cuando no tienen la pelota.

Cómo funciona el tracking óptico en Premier League

Esta evolución del uso de datos en el fútbol que tienen en la Premier League a una plataforma casi natural, también muestra que no siempre la información que surge del juego interesa por igual a los que están involucrados como a los que miran. Probablemente un espectador no tenga mayor interés en conocer cómo fue el movimiento de un lateral durante un partido cuando no tuvo la pelota, pero la posibilidad de contar con ese seguimiento es esencial para un preparador físico. De los de ahora, claro.

En ese sentido la capacidad de Second Spectrum como solución tecnológica tiene su máximo despliegue en la NBA. Es una herramienta que usan los equipos para analizar su rendimiento, pero también es una usina de creación de contenido original y de realidad aumentada para generar una versión "gamificada" del juego con gráficos que muestran en pantalla las probabilidades de acierto de un lanzador.

Realidad aumentada en transmisiones de NBA

Las conclusiones que surgen de Second Spectrum también suelen ser utilizadas por los analistas de la NBA para describir el rendimiento de jugadores y equipos en 2020, en un momento en el que por primera vez en la historia de los anotadores de triples superan a los anotadores de tiros de dos puntos. Publica ESPN: "Según Second Spectrum, los ocho semifinalistas de conferencia de 2020 han registrado alrededor de 39 intentos de triples por cada 100 posesiones tanto en victorias como derrotas (.) Los Rockets de Harden han sido los precursores de todo este movimiento. En 2016-17, se convirtieron en el primer equipo en la historia en realizar más del 40% de sus tiros de 3 puntos. Solo unas pocas temporadas después, todos los equipos de playoffs de la NBA en promedio están tomando el 43.4% de sus tiros desde más allá del arco de tres puntos, según los datos de seguimiento de Second Spectrum. Todos son los Rockets ahora.."

Second Spectrum también fue fuente de información para la Premier League cuando armaba su "Project Restart" en mayo pasado en plena pandemia en Reino Unido. Según el tracking de la plataforma, el promedio de un acercamiento, que facilitara el contagio entre futbolistas, era de 39 segundos por partido. Suena a muy poco para un deporte de contacto. Un dato que solo la tecnología permite precisar cuando nuestra percepción indica exactamente lo contrario.