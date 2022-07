Ricardo Centurión se irá de San Lorenzo: los faltazos, un video inadecuado y otro ciclo que se cierra mal en un club grande

Se terminó el breve ciclo de Ricardo Centurión en San Lorenzo. El club, inmerso en una crisis deportiva, institucional y económica, se encontró en las últimas horas con un nuevo problema tras las ausencias reiteradas del volante a los últimos entrenamientos. Sus desventuras personales finalizaron de la peor manera y el futbolista ya no jugará en el conjunto azulgrana. Por tercer día consecutivo, el jugador de 29 años faltó a la práctica en la Ciudad Deportiva y en Boedo se acabó la paciencia. Para colmo, este martes apareció un video realizado en la mañana del mismo día que muestra a Centurión con el torso desnudo en una fiesta en departamento, juntos a varios jóvenes.

En lugar de estar entrenándose, el jugador estaba de juerga. Pero la decisión de deshacerse del indisciplinado deportista estaba tomada por la dirigencia azulgrana antes de que trascendieran esas imágenes. Claro que video exacerbó a los responsables del club.

El video que delata a Centurión

La estadía en el Ciclón por parte del ex atacante de Racing, Boca y Vélez habrá sido de apenas cuatro meses, tras su llegada en enero. La idea del club es interrumpir un vínculo que se había firmado hasta diciembre pero incluía una cláusula para finalizarlo a los seis meses. El pase pertenece al Fortín y a la Academia en partes iguales.

Los desvíos de Centurión en San Lorenzo comenzaron hace un puñado de semanas, cuando por primera vez no concurrió a los ensayos del equipo que en ese momento comandaba Pedro Troglio. Pero el detonante resultó su ausencia a la práctica del domingo 17 de abril, tras la igualdad del Ciclón con Platense. En medio del clima hostil que transita la entidad, se dijo oficialmente que tenía una lumbalgia (dolor en la parte baja de la espalda), pero muchos dudaron de eso. Y todo fue potenciándose. Y las faltas se reiteraron. En las últimas fechas por la Copa de la Liga Profesional, el volante no viajó a Santa Fe para el enfrentamiento con Unión y el entrenador interino, Fernando Berón, lo mandó al banco contra Patronato. En estos días, Centurión no acudió a los entrenamientos del domingo, el lunes y el martes.

Así, los números finales de Ricardo Centurión en el conjunto azulgrana indican que afrontó apenas 12 encuentros y marcó dos goles, a Argentinos y Atlético Tucumán. Su nivel, en general, fue muy discreto.

Más allá de los serios problemas que el hábil futbolista suele protagonizar fuera del campo de juego –el año pasado, Mauricio Pellegrino, el DT de Vélez, lo había apartado del plantel–, Troglio sentía en enero que podía recuperarlo y, a su vez, potenciar un equipo que no tenía mucha jerarquía. “Mi primer deseo era llegar a San Lorenzo. El segundo, vestir la camiseta 10. Y el tercero... me lo guardo para mí”, sostuvo en aquellos días el jugador nacido 19 de enero de 1993. “Mi motivación es que me quieren. Fueron al frente por mí”, añadió apenas pisó el césped del Nuevo Gasómetro.

En este derrotero, Racing y Boca han sido las estaciones más importantes en la carrera de Centurión. En la Ribera jugó en la temporada 2016/17, posiblemente el pico de su fluctuante trayectoria. Con goles (8 en 24 partidos), gambetas y carisma se ganó a la hinchada xeneize, además de por haberse declarado simpatizante azul y oro. Se marchó en julio de 2017 después de que salieran a la luz algunas de sus inconductas. En la Academia, el club en el que debutó en la primera división, en mayo de 2012, transitó tres etapas. Racing es la institución en la que más partidos ha jugado: 93, con 19 goles. En Avellaneda se le cerraron las puertas luego del empujón que le dio al director técnico Eduardo Coudet en el Monumental, en febrero de 2019.

Su discontinuidad se acrecentó aun más desde su último partido en la Academia, a tal punto que Centurión llegó a participar en apenas nueve juegos en San Luis (México) y ocho en Vélez en un año y medio. En 2020, Centurión sufrió golpes más fuertes que la pausa por la pandemia. A comienzos de marzo murió su abuela “Yaya”, que lo crió desde muy pequeño, cuando a sus 5 años su padre, Luis, murió calcinado en el incendio de la fábrica de pirotecnia ilegal de Lanús en la que trabajaba. Poco después de Yaya falleció Melody, novia de Ricky, por un paro cardíaco mientras manejaba su auto.

El futbolista acababa de encontrar cobijo en Vélez, que puso algunas fichas a la chance de un resurgimiento en el campo de juego. Llegó en enero de 2020 de la mano de Gabriel Heinze, pero en la última parte del 2021, ya bajo el mando de Mauricio Pellegrino, terminó apartado del plantel.

A Boedo arribó predispuesto, feliz, en 2022. “Voy a pagarle con la piel”, dijo sobre la confianza brindada por Troglio. “Vengo a sacarle una sonrisa al hincha”, afirmó. A la luz de los hechos, lejos estuvo Centurión de hacer tal cosa.