Ricardo Zielinski asumió como DT de Independiente: “Podemos pelear para meternos en una copa internacional”

Se terminó la especulación. En medio del caos político, económico, institucional y deportivo que vive Independiente, al menos ahora puede recuperar algo de tranquilidad por el hecho de que, casi un mes después de la destitución a Leandro Stillitano, por fin encontró a su reemplazante. Ricardo Zielinski firmó su vínculo hasta junio de 2024 después de incontables idas y vueltas en las negociaciones, que por un momento estuvieron caídas (incluso el presidente saliente, Fabián Doman, había revelado que lo había asustado el número que pedía el “Ruso” para su sueldo), y no tardará en debutar: su estreno se dará este domingo, nada menos que en el clásico de Avellaneda, como local contra Racing.

El DT fue presentado por la tarde de este viernes en una conferencia de prensa, que en su momento había sido cancelada dado que el ex preparador de Racing, Estudiantes, Belgrano y Atlético Tucumán había concedido entrevistas a numerosos medios de comunicación durante el día. Zielinski aseguró que la delicada situación del Diablo no lo intimida, sino que se acostumbró a contextos como éste en sus experiencias previas: “Es algo que pasa habitualmente. En algunos lugares no hay tanta exposición, en otros hay un poco más, pero siempre cuando un entrenador agarra son circunstancias parecidas”, reconoció ante TyC Sports, y luego añadió frente a ESPN: “Me gustaría pensar en una situación personal. Cuando vas a un equipo tenés que pensar en el bien del equipo y asumir la realidad de los tiempos. Me parece que es normal que dirija, que me haga cargo. Es algo que habitualmente trato de hacer”.

El argumento de Zielinski para asumir en este momento de Independiente

Además, el nuevo entrenador se mostró particularmente esperanzado en términos de lo que puede ambicionar el plantel, en particular conociendo su situación en la Liga Profesional, en la que marcha 25º sobre 28 conjuntos y apenas suma un triunfo, el de la primera fecha: “Me parece que tiene un buen plantel; podemos mejorarlo. Espero incorporarme y conocer el club. Por ahí no está a la altura de Boca o River, pero podemos pelear por una copa internacional”, expresó a Radio La Red, pero eligió enfocarse en lo inmediato: “Ahora pensamos en lo que viene, en Racing. Al mercado de pases lo veremos a mitad de año, irán acomodándose las cosas de a poco. Mi preocupación y mi ocupación son generar calma, volver a la normalidad y ganar para trabajar más tranquilo”.

En relación con la formación que elegirá para su debut, la del clásico, Zielinski contó que ya hizo un análisis del plantel: “Tengo en la cabeza el 90% de los jugadores que, me parece, tienen que jugar”, aseveró para ESPN, y agregó: “Por supuesto que después tendremos que hablar con algunos. Veremos si hay algún jugador que no está al 100%, las cosas normales. Pero en general conocemos a casi todos los jugadores por haberlos visto y habernos enfrentado”.

Su visión acerca de su estilo de juego

Por otra parte, al nuevo DT se le preguntó acerca de su estilo de juego y sobre si entraría en conflicto con lo que suele exigir el hincha de Independiente. “En el mundo, el tema de Bilardo y Menotti pasó hace 30 años. Aparecieron otros entrenadores, otro tipo de situación. Guardiola, cuando tiene que defender, defiende, y cuando tiene que atacar, ataca. Nosotros estamos discutiendo un tema que en el mundo ya no se discute. Se juega a un toque, ofensivo y defensivo, permanentemente rápido. Y acá todavía seguimos pensando que el fútbol que se jugó hace 30 años se va a volver a jugar”, reflexionó.

Además, Zielinski aseguró que la etiqueta de “director técnico defensivo” es falsa. “Yo no vi a ningún entrenador de fútbol decirle a un jugador que tiró un caño que no tiene que tirarlo. Pareciera que tenemos que encontrar prejuicios, una forma o la otra, y mis equipos en los últimos diez años siempre han estado en los primeros cinco o diez más goleadores del campeonato. Cuando uno dice determinadas cosas, yo pregunto el motivo. ¿Viste el partido? ¿Viste cómo lo planteé? ¿Viste los jugadores que puse en el campo? ¿Las características? Yo creo que hay una confusión”, manifestó.

Ricardo Zielinski ya dirigió su primer entrenamiento como director técnico de Independiente, dos días antes del debut en el clásico con Racing. Twitter

Y el preparador de 63 años amplió sobre cómo prefiere hacer jugar. “A mí me gusta jugar en el orden, que el equipo tenga una idea clara. Me gustan Bilardo, Griguol, Guardiola, Ancelotti, quizá Gareca. Dejaré de lado muchas cosas que no me gustan, pero así yo me desarrollé en los últimos 30 años, con el fútbol de Europa y los cambios que hubo en el nivel mundial. Que sigamos discutiendo este tema ha perjudicado, no ha sumado, porque las características de los equipos son dictadas por la jerarquía individual de los jugadores”, concluyó.

Después de cancelar la conferencia de prensa, que finalmente tuvo lugar horas más tarde, Zielinski firmó su contrato por la tarde y dirigió su primera práctica en Villa Dominico, donde trabaja contrarreloj para el estreno de este domingo contra la Academia. En el Libertadores de América, el Rojo procurará su primera victoria como local en 2023, un año de registros preocupantes: tres derrotas y dos empates en su estadio.

