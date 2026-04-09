Riestra tuvo su debut internacional con un marco de fiesta en un estadio gigante, pero sin goles

Un nuevo ciclo para un día histórico. Una nueva etapa para un partido que se recordará toda la vida. Un empate que se mencionará siempre, y que con el paso de los años se convertirá en leyenda. Riestra terminó 0 a 0 con Palestino, de Chile, por el grupo F de la Copa Sudamericana, en el debut internacional del club que tiene su sede en Nueva Pompeya y el estadio Guillermo Laza, de Villa Soldati, pero que para este estreno se mudó a un escenario mucho más grande: el de San Lorenzo de Almagro. Un debut absoluto más de un equipo argentino en el calendario 2026 de los torneos que organiza la Conmebol: el martes se presentó con un éxito Independiente Rivadavia, por la Copa Libertadores, y este jueves será el turno de Platense; por la Copa Sudamericana, el que salió a la cancha por primera vez contra un extranjero fue Barracas Central, que igualó con Vasco da Gama.

De equipo imbatible en el torneo Clausura del año pasado, a no conocer la victoria en el actual Apertura. Riestra dio un golpe de timón en la semana previa al estreno en la Copa Sudamericana con el final del ciclo que lideró Gustavo Tatagua Benítez y puso en marcha la tercera etapa de un viejo conocido como Guillermo Duró, que dirigió al Malevo en 2018 y en la temporada 2021/22.

Ignacio Arce, el arquero de Riestra, vivió el estreno internacional de un club del que es referente. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Reconstruir ese tejido que consagraba a Riestra como un equipo granítico, la misión del entrenador, de 57 años, que conoce cómo se maneja el club y también tiene roce internacional por sus experiencias en el fútbol ecuatoriano -dirigió a Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Emelec y Delfín-, y el peruano, donde trabajó en Real Garcilaso. Entender cuál es el método Riestra es una ventaja, porque el club de barrio que se fundó el 22 de febrero de 1931 se presenta como una Sociedad Anónima Deportiva sin papeles, sin documentación legal. Pero el fútbol lleva el liderazgo del abogado y empresario Víctor Stinfale, que se inició en el mundo futbolístico como arquero de Platense; también tuvo un paso por Nueva Chicago -una sola vez ocupó el banco de los suplentes-, Morón y Colegiales.

Riestra integró una lista de equipos que jugaban en la primera D que se ajustaban a un pedido de Stinfale: camiseta negra. Fénix, El Porvenir y Claypole, los tres restantes que integraron esa nómina. En 2012 se produjo el desembarco en el Malevo y en una década logró el ascenso a Primera. Con polémicas y controversias con fallos arbitrales. El ascenso a la Primera Nacional, ante Comunicaciones, un ejemplo de la ayuda que también lo tuvo a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, como actor principal. No resultó una casualidad que la pequeña institución fuera tildada como uno de los equipos del poder.

Un poco de rugby entre Ángel Stringa, Ronnie Fernández y Facundo Mino; no faltó lucha entre el conjunto argentino y el chileno en el Gasómetro. ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Nuevo Gasómetro, el estadio de San Lorenzo, el escenario del estreno de Riestra. Un espacio gigante en todo sentido: visualmente, porque en medidas la diferencia es de diez metros de largo y cinco de ancho, el terreno asomaba como una estancia para recorrer para el Malevo. Más contundente era en las tribunas: Riestra es un club que tiene una de las convocatorias más pequeñas en la Liga Profesional, junto a Barracas Central. La tribuna popular oeste de la cancha del Ciclón, con una capacidad de 18.588 espectadores, duplica y algo más la capacidad total del Guillermo Laza, que alberga alrededor de 8000 personas. La cabecera este lució un telón negro y blanco, y solo se ocupó un codo con los parciales de Palestino, que apenas fueron 60, con bombos, trompetas y un repique. La platea sur, directamente no se habilitó, al igual que la platea norte alta. El Malevo no cumple con los requisitos que pide la Conmebol y por esa razón tuvo que mudar la sede, aunque a los dos estadios lo separan 400 metros.

Cristian Paz y Stringa saludan al público en el Pedro Bidegain, el escenario de la primera vez internacional para Riestra, que vivió una fiesta pese al empate sin goles. JUAN MANUEL BAEZ

El director técnico Duró ensayó retoques en la alineación, respecto a lo que ofrecía el ciclo Benítez. Las principales, Alexander Díaz y el goleador Jonatan Herrera en el banco de los suplentes. Tácticamente no se enseñaron cambios profundos: el dibujo táctico se mantuvo (5-3-2), aunque con otros intérpretes. La presencia de Mauro Smarra en la ofensiva, el dato: de 26 años, el atacante integró el equipo de Villa La Ñata en la Copa Potrero que organizó Sergio Kun Agüero; desde el año pasado juega en la reserva del Malevo.

Con un remate desviado del argentino Nelson da Silva y un cabezazo de Vicente Espinoza que no descubrió el arco que defiende Ignacio Arce, Palestino tuvo un mejor inicio. Las faltas y las fricciones abundaron y Francisco Montes (Palestino) se ganó la tarjeta amarilla a los 10 minutos. La reacción del Malevo se presentó con una combinación entre Antony Alonso y Gabriel Obredor, que falló frente al guardavalla Pérez. La fragilidad de la defensa de cinco jugadores que alineó Riestra fue llamativa y Jonathan Benítez -otro argentino, al igual que el volante Julián Fernández- en dos oportunidades encendió las alarmas y Arce intervino en otras dos ocasiones: manoteó un balón cruzado y reaccionó con reflejos ante un tiro de esquina.

Compacto de Riestra 0 vs. Palestino 0

Esperar que las desprolijidades en el traslado de la pelota y que se produzca una secuencia de pases fue la ilusión para el segundo tiempo. Con los ingresos de Herrera y Díaz, Riestra modificó el dúo de atacantes y se insinuó más ambicioso. Lo tuvo dos veces Alonso, una cabeza, también Nicolás Watson, que remató sin puntería. Era ímpetu, empuje, pero sin ideas claras y aunque mereció un poco más el empate marcó el estreno internacional.