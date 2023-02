River: así quedó el nuevo Monumental, el estadio más grande de Sudamérica

escuchar

River se prepara para vivir un día histórico. Una de esas jornadas que quedarán grabadas para siempre en la memoria colectiva. Tras once meses de una obra ininterrumpida, este domingo en el duelo frente a Argentinos Juniors se presentará la primera fase de la remodelación del Monumental: con las tres nuevas tribunas bajas inferiores que se inaugurarán, 83.196 hinchas dirán presentes para sellar una cifra récord. El estadio más grande de Sudamérica no detiene su marcha y para mediados de 2024 alcanzará los 84.567 espectadores.

Mientras en las últimas horas de la semana se trabajó a sol y sombra para llegar al domingo con la prolijidad que el evento ameritaba, esta tarde de viernes el club presentó públicamente el renovado Monumental: además de las tribunas bajas inferiores que se construyeron en los sectores Sívori, San Martín y Centenario para acercar a la gente al campo, el domingo habrá 17.157 nuevas butacas rebatibles de acuerdo a las normas FIFA, 30 nuevos palcos en la Centenario, túnel único para la salida de ambos equipos, un novedoso salón Paddock que tendrá vista directa al túnel, nuevos bancos de suplentes integrados a la nueva platea San Martín baja inferior, nuevas cocheras, nuevas circulaciones, nuevo vestuario local ampliado, nuevo sistema de audio, ampliación de los puestos gastronómicos, nuevo departamento médico y nuevos pupitres de prensa en la tribuna Belgrano media (247 puestos).

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

El punto más notorio para los espectadores será el cambio de las populares: en ambas cabeceras, el grueso del público estará ubicado a tan solo 12 metros del campo de juego en una decisión que modificará el ambiente y la atmósfera del estadio por la cercanía. Así, las tribunas Sívori y Centenario baja y baja inferior pasarán a ser populares y las tribunas Sívori y Centenario Alta se transformarán en plateas que tendrán la colocación de sus respectivas butacas en la segunda fase de la obra. Para el domingo ya fueron terminados los trabajos de impermeabilización y pintura en los dos sectores nuevos y se verán las leyendas CARP en la Centenario baja inferior y 1901 en las Sívori baja inferior con una banda roja que cruzará a lo ancho de ambas cabeceras.

Por otro lado, también se colocaron paravalanchas y cercos metálicos de 2,40 metros de altura en los que únicamente se podrán colgar banderas en la parte baja para no obstaculizar la visión. Sumado a eso, no se permitirán personas de pie en el campo de juego durante el partido para no obstaculizar la visión y el club ya anunció que habrá un duro castigo para aquellos hinchas que invadan el terreno de juego: serán suspendidos por un año y perderán el cupo de Tu Lugar en el Monumental en caso de poseerlo o el abono en las nuevas tribunas bajas inferiores.

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Así, con la actual configuración para 83.196 espectadores, la división quedará de la siguiente manera: 26.890 estarán en la Sívori, 13.374 en la Belgrano, 17.755 en la San Martín y 25.177 en la Centenario. En esta primera etapa de la obra, los sectores que tendrán las nuevas butacas rebatibles serán: tribunas San Martín baja inferior, superior, media y hospitality; Belgrano baja superior, media, hospitality y palcos; y Centenario media y palcos.

Mientras tanto, con 760 personas trabajando diariamente en dos turnos hasta las 23, aún se siguen colocando cristales sobre la fachada del club que da a la Avenida Figueroa Alcorta, se avanza con el restaurante 24/7 de 700 metros cuadrados con vistas al barrio River y al campo de juego y se sigue la ampliación del estacionamiento, que sumará 277 nuevas cocheras. Además, para el partido con Arsenal del 26/2 también se presentará el nuevo vestuario para los árbitros con nuevo sector de test de doping. Estas son las últimas obras proyectadas para la primera parte de la remodelación.

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Por otro lado, en la segunda etapa, se construirá la nueva tribuna baja inferior Belgrano y se cambiarán las butacas en las tribunas Belgrano baja inferior; Sívori media y palcos; San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori altas. Así, se reemplazarán un total de 40.565, completando la totalidad del estadio. Además, se construirá el nuevo Instituto River; habrá 46 palcos nuevos en la tribuna Sívori con nuevas circulaciones y revestimientos; se sumarán otras 402 nuevas cocheras, completando los cinco niveles de estacionamiento con capacidad final para 1141 automóviles y nuevo puente peatonal en el nivel superior con conexión a nivel de palcos; y se construirá una nueva zona mixta en la planta baja de la tribuna Belgrano.

Así, la información técnica de la obra marca 40.000 metros cuadrados intervenidos; 9.500 metros cúbicos de hormigón en tribunas, troneras y estacionamiento; 36.000 metros cúbicos de movimiento de suelo; 22.500 metros cuadrados de circulaciones; 17 kilómetros de cañerías en campo de juego; y 1500 metros cuadrados de fachada vidriada. Un cambio rotundo y total para transformar el Estadio Monumental en el más grande del continente. Antes y después.

El detalle de las obras:

Fase 1 (ACTUAL)

Nuevas tribunas bajas inferiores: en Sívori, San Martín y Centenario.

Cambio de butacas: retiro de butacas existentes, impermeabilización, nuevas circulaciones y colocación de nuevas butacas rebatibles de primera, calidad según norma FIFA, en tribunas San Martín baja inferior, superior, media y hospitality; Belgrano baja superior, media, hospitality y palcos; Centenario media y palcos. Se completará un total de 17.157 nuevas butacas para esta fase.

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

El sector Prensa tendrá nuevos pupitres en tribuna Belgrano media (247 puestos).

30 palcos en Centenario media y un restaurante de 700 metros cuadrados con vistas al barrio River y campo de juego, con nuevas circulaciones y revestimientos.

Nueva circulación y revestimientos en palcos en la tribuna Belgrano.

Nuevas cocheras: nuevo nivel de estacionamiento y acceso techado peatonal en planta baja hacia el Estadio. Se sumarán 227 cocheras.

Jorge Brito, presidente de River, en la recorrida por la nuevas Obras en el Monumental LA NACION/Rodrigo Néspolo

Ampliación del Paddock San Martín: nuevos sanitarios y cocina con vistas al nuevo túnel único de salida de los equipos al campo de juego. Pasará de 200 a 500 metros cuadrados.

Nuevo vestuario de árbitros.

Nuevo sector de control antidoping.

Ampliación del sector gastronómico en San Martín media.

Nuevo sistema de audio en el Estadio.

Nuevo Departamento Médico: en planta baja de la tribuna Centenario.

Fase 2 (JULIO 2024)

Nueva tribuna baja inferior Belgrano.

Cambio de butacas: retiro de butacas existentes e impermeabilización en tribunas Belgrano baja inferior; Sívori media y palcos; San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori altas. Se cambiarán un total de 40.565 butacas.

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

46 palcos en tribuna Sívori.

Ejecución de dos niveles más de estacionamiento: 402 nuevas cocheras, completando los cinco niveles de estacionamiento y nuevo puente peatonal en nivel superior, con conexión a nivel de palcos. Tendrá una capacidad final para 1141 automóviles.

Nueva zona mixta: en planta baja de la tribuna Belgrano.

Nuevo Instituto River.

Más imágenes del nuevo Monumental

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo

Recorrida por la nuevas Obras en River Plate LA NACION/Rodrigo Néspolo