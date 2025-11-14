River blindó a Santiago Lencina, una de sus joyas, con nuevo contrato y una cláusula millonaria

Al fin, River concretó la continuidad del juvenil volante Santiago Lencina, que extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028.

De esta manera, el club de Núñez mantiene a uno de los futbolistas que surgió de su cantera, quien acordó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. La cifra puede resultar exagerada, pero se relaciona con los tiempos modernos, para evitar que los poderosos de Europa tomen nota de una posibilidad accesible.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Santiago Lencina firmó la renovación de su contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2028 ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/yCLhRyFS0Y — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2025

El dato saliente fue que Lencina firmó el contrato acompañado de Stefano Di Carlo, flamante presidente de River, y ambos posaron para una fotografía. En el acto de la firma no estuvo Marcelo Gallardo, que sí estuvo presente en la rúbrica de las nuevas incorporaciones de River durante el último año del mandato de Jorge Brito. La idea de la entidad millonaria, evidentemente, es proteger la imagen del entrenador, cuestionado por un errático desempeño en su segundo ciclo.

Luego de quedar afuera del banco de suplentes en el superclásico, el representante de Lencina habló horas antes de la rúbrica sobre la situación contractual del jugador con River.

La ausencia del mediocampista generó revuelo entre los hinchas y en el entorno del jugador. Ante esto, Juan Cruz Oller, representante de Lencina, fue quien aclaró la situación del futbolista con el club millonario y se refirió a su sorpresa por la decisión del entrenador.

El festejo de Santiago Lencina, en un partido ante San Martín, de San Juan Manuel Cortina - LA NACION

“La renovación de Lencina es un contrato que ya está acordado, no es un tema de agenda. La negociación transitó sin ningún tipo de turbulencias, no se firmó una semana antes de las elecciones porque el estatuto del club no lo permite. Luego asumieron nuevas autoridades y eso implicó que hubiera cambios de firmas: el contrato se firmaría en las próximas horas”, había anticipado Oller en diálogo con TyC Sports.

A su vez, dio más indicios de como fueron las negociaciones con River: “El contrato está acordado. Si le preguntás a Francescoli, fue una negociación de entre 15 y 20 días, no más. Obviamente, previo a la elección ninguna autoridad puede firmar un compromiso económico y ahora lo que estamos esperando es que se establezcan las nuevas firmas”, amplió el representante de Lencina, para llevar tranquilidad. Que su caso nada tuvo que ver con (por ejemplo) Ian Subiabre.

Santiago Lencina, un zurdo atrevido ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Respecto a lo deportivo, Oller admitió que la ausencia del juvenil lo tomó por sorpresa: “Hablé hoy, almorzó en nuestra oficina. También hablé con Enzo Francescoli y con Gonzalo Moreno. Esta es una pregunta difícil de responder: a todos nos causó sorpresa”.

“Le dije al jugador: ‘Tratá de confiar en el entrenador que a pesar de que el equipo esté pasando un mal momento, es un técnico confirmado’. Los jugadores deben saber superar situaciones de adversidad; hay veces que te consideran y otras que no”, señaló.

Finalmente, el representante pidió no generar conflicto interno y destacó la trayectoria de Marcelo Gallardo: “Confiemos en el criterio de un entrenador consagrado, que ha sabido llevar a este club a lo más alto. Sería muy imprudente de mi parte decirle a un chico que recién empieza: ‘Qué barbaridad, te dejó afuera’. No sé si eso suma para él, para el entrenador o para el club”.

En los últimos años, River ha buscado asegurar a sus jóvenes figuras con contratos largos y cláusulas elevadas, una estrategia que combina respaldo deportivo y resguardo económico. Casos recientes como los de Claudio Echeverri, Franco Mastantuono -por el que Real Madrid pagó US$45 millones- o Agustín Ruberto marcan un camino similar al de Lencina, que se suma a la lista de promesas con proyección internacional.

River tendrá un difícil desafío cuando se mida ante Vélez en el Torneo Clausura de la Liga Profesional; este domingo, desde las 17, deberá llevarse al menos un punto de Liniers para asegurar su lugar en los playoffs y seguir soñando con ingresar en la Copa Libertadores del año próximo.