River-Boca: Brito criticó la reacción de los xeneizes tras el polémico penal

escuchar

Luego del Superclásico que se llevó River como local, el presidente millonario, Jorge Brito, criticó la actitud de los jugadores xeneizes luego de que Agustín Palavecino les gritara en la cara el gol del penal que hizo Miguel Borja y que definió el partido. “Me pareció exagerada la reacción de Boca”, dijo en declaraciones televisivas y calificó al encuentro de “muy caliente”.

En diálogo con TyC, Brito intentó justificar lo que hizo el joven jugador riverplatense: “A todos nos sucede. Me pasa como dirigente que te sale el hincha de adentro y haces algo que puede fastidiar al otro y ahí tenemos que tener más claro los limites”.

Agustín Palavecino le grita el gol a Sergio Romero. GUSTAVO GARELLO - AP

“Todos tenemos que aprender de estas cosas. Pala es un jugador inteligente, una buena persona, y va a aprender de esto”, reflexionó el presidente millonario, y agregó: “Creo que para que ocurran estas cosas tiene que haber errores de las dos partes, hay que trabajar para que no ocurra más”.

"DESPUÉS LO VAMOS A VER EN LAS IMÁGENES SI ES VERDAD QUE ESTABAN TIRANDO Y PEGANDO PIÑAS PARA QUE NOS ECHEN A TRES JUGADORES..." Chiquito Romero sigue muy molesto tras la derrota de Boca en el Más Monumental.@ESPNFutbolArg



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Z1WxRtPwG7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2023

Palavecino es uno de los tres jugadores que son investigados de oficio por la Justicia por los serios cruces que hubo tras el festejo del penal. Jugadores de ambos equipos, tanto titulares como suplentes, se trenzaron en el medio del campo de juego. Hubo empujones, deportistas desencajados e insultos por doquier.

"ME PARECIÓ EXAGERADA LA REACCIÓN DE BOCA"



Jorge Brito se refirió a los incidentes entre los jugadores al final del partido y aseguró: "Palavecino es una buena persona y va a aprender de esto". pic.twitter.com/SJxDtqaAVs — TyC Sports (@TyCSports) May 8, 2023

Al ser consultado si creía que la falta del recientemente ingresado en Boca Agustín Sandez contra Pablo Solari había sido penal, el titular de la entidad de Núñez aclaró, con esbozos de una sonrisa, que no es de criticar a los árbitros “y menos cuando gano”.

"RIVER CONTROLÓ TODO EL PARTIDO"



Jorge Brito analizó el triunfo del Millonario en el Superclásico en el Monumental. pic.twitter.com/fjlwC1TJ0t — TyC Sports (@TyCSports) May 8, 2023

“Me parece que hay contacto y es dentro del área. Después podemos entrar en el detalle de si se cobran o no, de si es el último minuto... que yo haya leído, el reglamento no difiere de en qué minuto es la falta para definir si es o no penal”, opinó. A su entender, River controló el partido: “Llegó muy bien, atacó. Es innegable que cuando el gol no llega, la preocupación empieza a llegar. En un segundo, una contra puede ser fatal. Fue un partido que tuvimos controlado, pero nunca desde el resultado”.

Elogios para Demichelis

Brito hizo un balance de lo que va del ciclo de Martín Demichelis al frente del primer equipo: “Sabíamos que el post Marcelo Gallardo iba a ser complicado. Desde el momento en el que llegó, Martín pudo entrar muy bien al grupo desde lo humano, algo que consideramos muy importante”.

Martín Demichelis y su hijo Bastian, abrazados luego del triunfo de River ante Boca en el superclásico Instagram @riverplate

“También está demostrando ser un gran DT, está a la altura de River. Lo refleja en los hinchas, que estamos todos muy contentos con él. Esto recién empieza, vamos solo seis meses. Hace pocos días, después de perder en Brasil, escuché muchas personas... hay que ir despacio, es un proceso nuevo. Desde lo humano, y lo dijo Enzo Pérez ayer, estamos muy unidos. Tenemos mucho por delante, muchas competencias. Es importante que sigamos por este camino con mucha humildad”, agregó el presidente millonario.

LA NACION