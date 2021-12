River campeón: el homenaje a Ponzio y un guiño a Gallardo escrito en la camiseta

Marcelo Gallardo llegó a su título número 14 como entrenador de River. El club de Núñez se consagró campeón del Trofeo de Campeones con una goleada apabullante, sin discusión. Su rival, Colón de Santa Fe, tuvo buenos pasajes en el partido, pero la diferencia entre ambos equipo fue creciendo a medida que Julián Álvarez, el goleador de River en el año, desataba toda su furia futbolística. De esta manera, el Millonario despide un año que comenzó a tropezones y terminó de color dorado. También le dice adiós a una leyenda, Leonardo Ponzio, quien se retira del fútbol agradecido por el “respeto extremo” que le tienen sus compañeros y “curioso” por el porvenir.

Los jugadores de River levantan el trofeo. Twitter @LigaAFA

Los festejos dejaron perlitas. Una, por ejemplo, fue la presencia de Jorge Brito en el momento de la premiación. El mandamás, el segundo más joven en la historia de River, había vaticinado el martes de esta semana que “iba por más”. Tan solo cinco días después, cosechó el primer fruto, producto de un trabajo de siembra de ocho años de la gestión anterior.

En esa misma escena se pudo ver al presidente de River ponerle la medalla al hijo de Paulo Díaz, que estaba colgado “a caballito” de los hombros de su papá. Al lado suyo estaba Benjamín Rollheiser, visiblemente feliz por haber convertido el tercer gol del partido (fue el primer tanto de su carrera).

Los festejos de River

Después de la premiación, la organización del evento le dedicó un homenaje a Leonardo Ponzio. Por las pantallas del estadio se vio un recopilado de los momentos más icónicos del “León” con la camiseta del Millonario. Con el lema “Gracias Capitán” en el final del cortometraje, la voz del estadio lo invitó a subir a un pedestal junto a su esposa y su hija para recibir un cuadro de una foto en la que aparecía él junto a un león. Y el estadio explotó.

Las declaraciones de Ponzio

“Vine de otro lado, me adoptaron de la mejor manera y me brindé al máximo... Sigo insistiendo en que no caí, mañana mejor me vendrá todo de vuelta”, dijo el volante en sus últimos segundos como futbolista. Y quebró en llanto. “Me quedo con la sensación de que me voy contento y con muchas ganas de poder seguir siendo parte de esta casa”.

Leonardo Ponzio con el Trofeo de Campeones Fotobaires

“La verdad que no sé donde estoy. La decisión sí está tomada desde hace bastante, pero no caigo. Mañana será el día en el que comenzaré a relacionar en mi mente todo lo que viví con la camiseta de River”, añadió Ponzio. Y dijo sobre su futuro: “Tengo una curiosidad tremenda. Esta etapa profesional [la de jugador] lleva mucho tiempo. Tengo curiosidad por poder formarme y poder ser alguien. Me gusta la parte de poder brindar por lo que uno vivió. Pero sé que las cosas decantan para otro lado, no me quiero quedar con los brazos cruzados y quiero poder ser alguien en otro ámbito”.

La despedida pública de Ponzio

“Una alegría inmensa poder conseguir otro título y cerrar el año de una buena manera. Pasamos un año con muchas dificultades y arrancamos de cero. Cerramos un año consiguiendo este trofeo para irnos más contentos a las vacaciones”, complementó Franco Armani, quien luego dijo sobre Julián Álvarez: “Para nosotros es un respiro muy grande. Hoy prácticamente le dimos todas las pelotas a él. Julián se lo merece porque es un gran pibe y todavía tiene para seguir creciendo. Ojalá podamos disfrutarlo más tiempo”.

River vs Colon. 2do gol. 18-12-21 Fotobaires

Jorge Carrascal, el autor del cuarto y último gol de River, dijo sobre su festejo polémico, en el que celebró vehementemente de cara a los hinchas del equipo rival: “Cuando íbamos a patear un córner, me pegaron un botellazo en la cara y me enojé. Cuando hice el gol me salió de bronca, por el botellazo que me pegaron. Pero no lo hice de malo”.

Benjamín Rollheiser, autor del tercer gol del partido Fotobaires

Armani, Ponzio y el resto de los jugadores lucieron una camiseta que decía atrás “Elijo seguir ganando” . Claro guiño a Marcelo Gallardo, quien cuando anunció su continuidad hace diez días, usó la frase “Elijo seguir estando”.

El entrenador de River sumó su decimocuarto título en River. Antes, se había consagrado en los siguientes torneos: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017 (Disputada en 2018), Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019 (Disputada en 2021) y la Liga Profesional de Fútbol 2021. Además, tiene otros ocho como futbolista del club, por lo que la suma da 22 títulos: los mismos que Ángel Labruna.