River - Colón: “Ganso” Nin, un loco de la bicicleta que va a ver al Sabalero a todos lados

SANTA FE.- “Por Colón lo doy todo. Me fui a Paraguay en 2019 a la final de la Copa Sudamericana (que el sabalero perdió 3-1 frente a Independiente del Valle) y estuve en la Basílica de Guadalupe el día que Colón ganó su primer campeonato. ¿Cómo no iba a ir a Santiago del Estero?”. El que habla es Jorge “Ganso” Nin , oriundo de San Javier, una ciudad ubicada a 15 kilómetros al nordeste de esta capital. El hombre espera llegar este viernes a Santiago del Estero, donde el sábado, frente a River, el sabalero disputará el Trofeo de los Campeones: en su historia se puede sintetizar lo que para muchos es la pasión futbolera.

El martes, a las 5 de la mañana, el “Ganso” Nini, tras recibir la bendición del padre Leonardo Aguirre, de la parroquia del lugar, partió rumbo a Santiago del Estero. El itinerario hasta el “Estadio Único Madre de Ciudades” de la capital santiagueña es de 587 kilómetros.

Colón conquistó la Copa de la Liga Profesional, el pasaporte a esta final con River Pool Argra

Este jueves, Nini dejó atrás Selva, la primera localidad santiagueña después de Ceres (Santa Fe), por la Ruta Nacional 34. “Si todo sigue bien, recibiendo el cariño de la gente en la ruta y en los pueblos, seguramente el viernes cerca de mediodía esté arribando a las inmediaciones del estadio”, contó el ciclista a la prensa local.

El fanático rojinegro traslada dos imágenes de San Francisco Javier, patrono de su ciudad natal, para entregarle al entrenador sabalero Eduardo Domínguez y al gobernador santiagüeño Gerardo Zamora. “Mi intención es entregarles mi regalo personalmente”, se esperanzó.

El “Ganso” reveló que no tiene entrada y que espera ser afortunado de conseguir una para la gran final ante River. “No tengo entrada, pero me tengo fe que voy a conseguir alguna. Si no lo consigo voy a estar con la gente, que será mucha porque desde la zona van miles solo para acompañar”, expresó Nini. “Tenemos que dejar la vida porque estamos en las puertas de la grandeza: Colón, que este año ganó la Copa de la Liga, busca su segundo título profesional.

Jorge Nini, el aventurero hincha de Colón que hace dos años viajó desde Santa Fe a Asunción para ver la final de la Copa Sudamericana

“Tengo toda la fe, toda la fuerza. Viene bien la pedaleada, estoy contento y esperando el partido, lo más importante de todo, jugar una gran final, tratar de conseguir otra estrella”, contó telefónicamente Jorge Nini, en una de las pausas en el camino. Y agregó: “Colón es lo más grande y me siento muy orgulloso porque tenemos la posibilidad de jugar con los más grandes”. Y volvió a enfocarse en su propósito: “Pedaleo con Dios y soy el tipo más feliz de la tierra porque es algo único. Esto es Colón, algo maravilloso”, sentenció.