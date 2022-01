River: cómo es el plan que prepara Marcelo Gallardo para Juanfer Quintero

Mientras la operación de Julián Álvarez a Manchester City se llevó todos los flashes del fin de semana millonario, en silencio comenzó la segunda etapa del colombiano Juan Fernando Quintero en River. Recuperándose de la lesión que sufrió en el platillo tibial de la pierna izquierda hace una semana en un amistoso con la Selección Colombia, el número 10 ayer tuvo su primer contacto con sus viejos y nuevos compañeros en el predio de Ezeiza. Y aunque todavía no le puso la firma a su contrato, su historia con el club de Núñez vuelve a tener páginas en blanco para escribir.

A comienzos de noviembre pasado, Quintero comenzó el operativo retorno. No solo con publicaciones en sus redes sociales, sino también con un expreso pedido a su agencia de representación: emigrar de Shenzhen de China y volver a River. Lo consiguió a comienzos de enero, con una impensada rescisión de contrato a raíz del marcado incumplimiento de pagos de su contrato. Y el jueves pasado aterrizó en Aeroparque con un vuelo chárter desde Medellín para ser recibido por decenas de fanáticos que lo fueron a ovacionar para festejar su retorno.

Quintero en China: en la última temporada jugó 21 partidos con Shenzhen y en 15 fue titular Instagram

Tras la revisión médica que se realizó el viernes, ayer pasó por el River Camp de Ezeiza para continuar con las tareas de kinesiología junto con el cuerpo médico millonario, pero todavía resta la firma de su vínculo por un año (con opción a extenderlo hasta 2023) para transformarse en el cuarto refuerzo del plantel. Por eso, desde el club todavía no han hecho oficial su contratación en redes sociales, más allá de una foto y un video bajando del avión con la camiseta millonaria y el hashtag #ElRetornoDelRey.

Quintero jugó 21 partidos en la temporada con Shenzhen: fue 15 veces titular, solo cuatro veces completó todo el encuentro, sumó 1289 minutos, marcó un gol y aportó seis asistencias. Además, jugó cinco juegos (cuatro como titular) con Colombia en las eliminatorias y acumuló 278 minutos. Como entre agosto y diciembre la Superliga china no tuvo actividad, durante ese tiempo Juanfer se entrenó con el DIM y con su selección. Pero, para River, la buena noticia es que llega con actividad: el campeonato en el país asiático terminó el 4 de enero y entre el lunes 10 y el domingo 16 tuvo actividad con el seleccionado colombiano. Debido a su lesión, seguirá en Núñez y no se sumará al plantel cafetero que entre el 27 de enero y el 1° de febrero tendrá acción por la reanudación de las eliminatorias camino al Mundial de Qatar. Colombia está en la cuarta posición, no puede cometer ningún error.

Debido a esto, en Núñez entienden que no tendrá que hacer trabajos físicos diferenciados de readaptación, más allá de la lesión de la que se encuentra en recuperación. Se espera que durante la próxima semana pueda dejar atrás su problema en el platillo tibial, recibir el alta médica y, a partir de ahí, tener el aval para entrenarse junto al resto del plantel que conduce Gallardo.

Aquellos años en River: héroe para siempre en el 'mundo millonario', después de Madrid 2018 Archivo

Mientras tanto, el director técnico lo espera con los brazos abiertos. Con un sistema táctico (4-3-2-1 o 4-2-3-1) en mente en el que los mediocampistas sean protagonistas tal como ocurrió en el último semestre, Quintero es un arma maestra que estaba esperando.

Jerarquía total para un fútbol argentino diezmado y austero. Un salto de calidad que puede darle respuestas tanto de titular como de suplente. Ahora solo resta reinsertarlo en la exigencia diaria de las prácticas y en el frenesí del fútbol nacional.

En los próximos días, River jugará amistosos informales en el predio de Ezeiza contra Atlanta (miércoles 26/1) y Tristán Suárez (miércoles 2/2) y amistosos formales en el estadio Monumental contra Platense (sábado 29/1) y Vélez (sábado 5/1). Estos últimos dos serán televisados y, posiblemente, cuenten con la presencia de socios del club. Allí podría darse el primer contacto de Juanfer con su público. La vuelta del ídolo al campo de juego está cada vez más cerca.