River: el equipo que tiene en mente Marcelo Gallardo para jugar ante Independiente y cuándo podría volver Robert Rojas

Es cierto que los arranques siempre le costaron al River de Marcelo Gallardo, pero esta vez el certamen está avanzando más allá de la fecha 10 y el equipo todavía no encuentra una fisonomía estable desde los nombres y los sistemas tácticos. El entrenador realiza pruebas, hace equilibrio entre algunas lesiones o otros rendimientos que no responden a las expectativas generales, pero así como puede dar un paso hacia adelante por el triunfo ante Aldosivi por 3-0 en Mar del Plata, luego sorprende por perder como local ante Sarmiento por 2-1, en el Monumental.

La línea que más modificaciones sufrió fue la defensa y, allí, quien tiene un puesto asegurado es sólo Milton Casco. El ex Newell’s, ya sea como lateral izquierdo o lateral derecho, es una garantía para Gallardo. No se puede decir lo mismo del resto de los componentes. Héctor Martínez es uno de los que más murmullos recibe tras cada error en el Monumental, pero el resto de los zagueros tampoco logra afianzarse. Emanuel Mammana había tenido un par de encuentros positivos como primer central, pero retrocedió; en el lateral derecho no logra convencer Marcelo Herrera; en la zaga central Jonatan Maidana y Javier Pinola no son muy tenidos en cuenta; Leandro González Pirez cometió errores que lo dejaron expuesto; Elías Gómez alterna buenas y malas en cada partido como lateral izquierdo.

El último en perder el puesto fue Paulo Díaz. Desde el tiempo que lleva jugando en River y sus cualidades técnicas y físicas, pasó de ser un intocable en el fondo a también ver los partidos desde el banco de los suplentes.

Agustín Palavecino y Enzo Pérez, en un entrenamiento de River Prensa River

Con la mira puesta en el partido del próximo domingo ante Independiente por la 12° fecha de la Liga Profesional, Gallardo podría realizar cambios importantes y modificar el sector de Milton Casco, que regresaría al lateral por la izquierda, Además Mammana podría volver al lateral derecho mientras que en la zaga central regresaría a la titularidad Paulo Díaz al lado de Jonatan Maidana.

Mientras el DT evalúa cómo formar la mejor defensa, recibió la buena noticia de que Esequiel Barco recibió el alta médica tras sufrir una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. Las dudas serían: Santiago Simón o Pablo Solari en la banda derecha del mediocampo, y si juega Nicolás De la Cruz o Esequiel Barco por Miguel Borja. Todo indica que Lucas Beltrán será la única referencia de ataque, aunque todo se definirá en el ensayo vespertino de este jueves.

El equipo que tiene en mente Gallardo para jugar ante los Rojos, en donde volvería al esquema 4-1-4-1 , sería con Franco Armani; Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón o Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino y Nicolás De la Cruz o Barco; Lucas Beltrán.

Robert Rojas sigue a punto con su recuperación Prensa River

Cabe recordar que Independiente vs. River se va a jugar este domingo a las 17.30 en Avellaneda con público local. El encuentro se iba a disputar por la noche, pero se adelantó.

El regreso de Rojas

Robert Rojas sufrió la fractura de la tibia y peroné el 6 de abril de 2022. Fue en el triunfo de River ante Alianza Lima 1-0 por la primera fecha de la Copa Libertadores y en una de últimas jugadas del partido. Lo lesionó una infracción de Aldair Rodríguez.

Rojas se está entrenando a la par de sus compañeros y desde el cuerpo técnico millonario proyectan que dentro de un mes estará a disposición para afrontar la recta final de la Liga Profesional.