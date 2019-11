Palacios podría jugar su último partido en River en la final de la Copa Argentina Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo
28 de noviembre de 2019 • 15:33

En River hay una marcada certeza para el mercado de pases que se aproxima: el club necesita vender para equilibrar las cuentas de una economía golpeada por la devaluación. Y en las próximas horas podría definirse la primera operación, ya que Exequiel Palacios está muy cerca de ser nuevo jugador de Bayer Leverkusen, de la Bundesliga alemana. Pero la cifra todavía genera diferencias y restan definir detalles cruciales.

En las últimas horas, el club avanzó a fondo para sumarlo a sus filas, al punto tal que Simon Rolfes, uno de sus directores deportivos, está en Buenos Aires para ultimar los detalles con los dirigentes millonarios y Renato Corsi, el representante del jugador. La propuesta sería de 13 millones de euros libres de impuestos y al contado por el 75% del pase que posee River, más un porcentaje a definir por una futura venta.

De esta manera, el club de Núñez podría recibir una cifra superior a los 11,25 millones que le corresponden si el futbolista decide ejecutar la cláusula de rescisión de 15 millones limpios por el 100%, ya que el resto del pase se divide entre el propio Palacios (10%), el agente Marcelo Carracedo (10%) y el representante Corsi (5%). Si finalmente se concreta, el último partido del volante sería el 13 de diciembre en Mendoza en la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba (Santiago del Estero).

Palacios sería el primero en dejar River en el próximo mercado de pases Fuente: Archivo

Ahora bien, mientras se define cómo se cerrará la operación, River intentará interceder para recibir los 15 millones de euros limpios que pretende, por lo que allí jugará un papel muy importante la postura del jugador y su representante a la hora de negociar con Leverkusen. En diciembre pasado, cuando varios clubes de Europa seguían de cerca a Palacios, Corsi declaró: "Nosotros pusimos una condición y es la de no irnos por la cláusula". Así, si finalmente se termina concretando la venta mediante la cláusula, se podrían negociar porcentajes y plusvalías para que el club de Núñez se quede con más dinero.

¿Por qué el número de salida nunca subió de 15 millones? En varias oportunidades, y desde hace más de un año, la CD ofreció una marcada mejor del contrato para también subir la cláusula a alrededor de 30 millones de euros. Pero, pese a las reiteradas propuestas, la decisión del mediocampista y su entorno siempre fue mantener el actual acuerdo con vencimiento en junio de 2021. Un dato no menor es que el futbolista de 21 años no tiene pasaporte comunitario, cuestión que suele ser fundamental para emigrar al fútbol europeo.

River tiene el 75% del porcentaje de Palacios: el contrato es hasta junio 2021 y su cláusula de salida es de 15 millones de euros Fuente: LA NACION

"Eso lo maneja mi representante. Yo intento no escuchar lo que se dice, no darle tanta bola. Me enfoco en el mundo River para jugar, es donde hoy tengo la cabeza. Quiero poder terminar bien el año. Intento vivir el día a día y no trato de pensar en el futuro. Estoy muy tranquilo", respondió el jugador hace unos días sobre la cláusula, en una entrevista con LA NACION.

En febrero pasado, cuando emisarios de Real Madrid habían llegado a la Argentina para negociar su incorporación, Palacios sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha que enfrió las intenciones del club español. También sonó en Inter de Milán, Ajax de Holanda y el reciente Inter de Miami de la MLS, pero nunca las propuestas fueron tan firmes como la actual. Ahora, tras otro gran año futbolístico, está muy cerca de partir hacia Alemania y comenzar su travesía en el viejo continente.